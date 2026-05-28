El Ayuntamiento de Sevilla exige el cese de Óscar Puente por los "retrasos y la pésima gestión" de las obras del Puente del Centenario

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una moción para pedir al Gobierno la destitución de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El motivo argüido es "la pésima gestión al frente de las obras de ampliación del puente del Centenario". La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP y Vox, mientras que PSOE y Con Podemos IU se han opuesto a la medida.

La medida pretende solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de manera un informe donde se dé cuenta de "los retrasos y el estado actual de las obras, con expresión de los posibles riesgos ante la interrupción de las obras y un plan para su prevención". En la iniciativa también se piden "medidas extraordinarias" que permitan continuar con las obras. La idea es garantizar "el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público, conforme a la normativa presupuestaria vigente".

Se insta igualmente a la cartera dirigida por Óscar Puente a poner en marcha "un plan de control y seguimiento" con el objetivo de garantizar que se cumplan los plazos de la obra. El PP cree que "pese a la importancia de la obra de ampliación, el desarrollo de la misma ha estado marcado por reiterados retrasos e incumplimientos de los plazos inicialmente previstos". Además, ha remarcado que "en principio, se estableció para la terminación de la obra la fecha de finales de 2023, y ahora mismo sería impensable establecer como fecha de terminación diciembre de 2029, dado el retraso que arrastran las obras".

Juan Bueno, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, ha lamentado la falta de explicaciones del gobierno central y ha apuntado que la "paralización" de las obras es "la peor noticia para los sevillanos". "Los condena a sufrir atascos de manera permanente" y "sin saber cuándo se resolverá el problema"