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El Ayuntamiento de Sevilla exige el cese de Óscar Puente por los "retrasos y la pésima gestión" de las obras del Puente del Centenario

PP y VOX han apoyado la iniciativa en el Pleno, que ha sido rechazada por PSOE y Por Andalucía-IU

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente,en una imagen de archivo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente,en una imagen de archivo / Ricardo Rubio - Europa Press

D. D.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una moción para pedir al Gobierno la destitución de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El motivo argüido es "la pésima gestión al frente de las obras de ampliación del puente del Centenario". La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP y Vox, mientras que PSOE y Con Podemos IU se han opuesto a la medida.

La medida pretende solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de manera un informe donde se dé cuenta de "los retrasos y el estado actual de las obras, con expresión de los posibles riesgos ante la interrupción de las obras y un plan para su prevención". En la iniciativa también se piden "medidas extraordinarias" que permitan continuar con las obras. La idea es garantizar "el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público, conforme a la normativa presupuestaria vigente".

Se insta igualmente a la cartera dirigida por Óscar Puente a poner en marcha "un plan de control y seguimiento" con el objetivo de garantizar que se cumplan los plazos de la obra. El PP cree que "pese a la importancia de la obra de ampliación, el desarrollo de la misma ha estado marcado por reiterados retrasos e incumplimientos de los plazos inicialmente previstos". Además, ha remarcado que "en principio, se estableció para la terminación de la obra la fecha de finales de 2023, y ahora mismo sería impensable establecer como fecha de terminación diciembre de 2029, dado el retraso que arrastran las obras".

Noticias relacionadas y más

Juan Bueno, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, ha lamentado la falta de explicaciones del gobierno central y ha apuntado que la "paralización" de las obras es "la peor noticia para los sevillanos". "Los condena a sufrir atascos de manera permanente" y "sin saber cuándo se resolverá el problema"

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