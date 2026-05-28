El Ayuntamiento de Sevilla aparca por falta de apoyos su plan de ajuste que implicaba una nueva tasa de basura para hogares y comercios

El Gobierno de José Luis Sanz sometía este jueves a votación su plan económico-financiero para solucionar en 2026 los incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto durante el pasado año una vez se ha revisado la liquidación de las cuentas del 2025. Sin embargo, el punto, que constaba en el orden del día hasta la pasada noche, ha sido retirado por parte del grupo proponente, el PP. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha asegurado que necesitan más tiempo para "seguir trabajando en una mejor explicación para lograr un consenso con el resto de grupos políticos". Realmente, al alcalde esta vez le ha faltado el apoyo de Vox, que en esta ocasión iba a votar en contra en vez de posicionarse a favor o abstenerse como así ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Entre las medidas planteadas dentro del plan de ajuste, figuraba volver a llevar a pleno (en junio o julio) la tasa de basura, que suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda y no consiguió el visto bueno del resto de grupos municipales. Sin embargo, esta medida estrella dentro del plan también se demora en el tiempo, dificultando que se apruebe en junio.

Como informó El Correo de Andalucía, la idea del alcalde pasaba por incrementar la tasa de basura, de ingresar 19 millones a 30 millones al año, aunque en lo que queda de 2026 serían 10 millones solo. Es decir, unos 40 millones en total en estos dos próximos ejercicios. Se trataría de un cambio de modelo por uno más "coherente" y que supondrá "mayores ingresos". Además, según el plan, la intención era que se aprobara el 17 de septiembre y entrara en vigor el 1 de octubre.

Un plan de ajuste que sube la tasa de basura y baja el IBI en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla había elaborado un plan de ajuste para los ejercicios 2026 y 2027 para corregir los incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto. Además, la Intervención General ha emitido un informe en el que pone de manifiesto que presenta una necesidad de financiación por importe de 25.194.229,84 euros y se ha incumplido el límite de la regla de gasto, al sobrepasarlo en 85.645.911,08 euros. Entre las causas del "incumplimiento de la estabilidad presupuestaria" se menciona la no aprobación de la nueva tasa de basura.

El Gobierno de José Luis Sanz prevé unos ingresos totales de 40 millones de euros entre lo recaudado en lo que queda de 2026 y todo el año 2027. El informe de la Intervención General pone en primera posición dentro de las causas del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria la no aprobación de una nueva ordenanza reguladora de la Tasa por prestación de servicios específicos de la Ley 7/2022. "El gasto que financia afecta a la estabilidad presupuestaria por un importe de 19.643.940,22 euros, equivalente a la previsión de ingresos recogida en el Presupuesto de 2025 por este concepto tributario", desarrolla el documento.

De cara a este año, dado que la previsión es que la ordenanza entre en vigor en octubre, esta medida tendrá un efecto sobre la regla de gasto y la estabilidad de 10 millones de euros para este ejercicio presupuestario. Y en 2027, tendrá un efecto en el presupuesto de 30 millones de euros.

También se plantea una bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, equivalente al 1% de los derechos reconocidos previstos para 2026, que se cuantifica 1.759.031,25 euros. Por tanto, las medidas de ajuste contempladas para 2027 "tendrán un efecto en los ingresos, mejorando la estabilidad y la regla de gasto de 28.240.968,75 euros".