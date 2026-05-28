El bar de Sevilla que ha enamorado a Carlos Herrera con sus desayunos: "Raro es no verme por las mañanas"

El periodista almeriense Carlos Herrera tiene acostumbrados a sus miles de seguidores a mostrar a través de sus redes sociales no solo instantes de su vida profesional en las ondas, sino también de uno de sus mayores hobbies: la gastronomía de calidad. Así, es común encontrar al comunicador probando los mejores platos del país y los establecimientos más destacados, una gesta que le ha llevado a encontrar "el mejor desayuno de Sevilla", servido en el emblemático bar La Candelaria.

Así lo ha señalado el propio Herrera a través de sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía con parte del equipo del local, "Santi, Antonio y mi querida Glorita", para asegurar que los desayunos que sirven son incomparables en la capital hispalense.

Carlos Herrera elige su desayuno favorito en Sevilla

"Ofrecen las mejores y más variadas tostadas y el mejor café", ha continuado narrando el periodista sobre este bar que abrió por primera vez sus puertas en 1991 y que, desde entonces, se ha convertido en todo un templo gastronómico desde su privilegiada ubicación, en pleno Centro de Sevilla.

Para Herrera, este negocio es el que sirve los "mejores" desayunos de Sevilla, de los que intenta disfrutar casi a diario: "Raro es no verme por las mañanas después de la radio".

Las tostadas que se pueden probar en La Candelaria

Entre la amplia carta de desayunos de este local destacan sus tostadas, desde 1,70 euros la media y desde 2 euros la entera, con sabores como mantequilla, paté, sobrasada, aceite o aceite y tomate.

Entre sus mayores atractivos se encuentran sus vasitos para untar de zurrapa de hígado, zurrapa de lomo blanca y pringá, así como sus especialidades con jamón de york, jamón ibérico, queso, carne mechá, tortilla, melva, salchichón, chorizo y chicharrón de Cádiz.

Tapas y montaditos para completar la carta del bar

Pero la clientela de este bar no solo puede disfrutar de las mejores tostadas y cafés, sino también de distintas tapas por 3,50 euros, como la ensaladilla rusa, papas aliñás, tortilla, caña de lomo, chorizo ibérico, salchichón ibérico y montaditos de capote de melva, carne mechada, chorizo picante o pringá casera.

A estos se suman sus montaditos especiales, como el 'De la casa', con jamón, queso y salmón, el 'Pilatos', con mechada y roquefort, el 'Longinos', con caña de lomo y queso, el 'Javier', con chicharrón de Cádiz y queso, o el 'Bofetón', con chorizo picante y roquefort.

Horario y ubicación del bar La Candelaria en Sevilla

Este negocio está situado en pleno Centro de la capital hispalense, en la plaza de Nuestro Padre Jesús de la Salud, junto a la iglesia de San Nicolás.

El horario de este mítico bar es de lunes a viernes de 7.00 a 20.00 horas, mientras los sábados es de 9.00 a 16.00 horas y, los domingos, permanece cerrado.