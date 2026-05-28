Bomberos rescatan a dos cachorros de un contenedor soterrado en el Polígono Sur

Un equipo de efectivos de los Bomberos de Sevilla ha rescatado a dos cachorros que se encontraban en el interior de un contenedor soterrado en la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur de Sevilla.

Los bomberos trabajando en el contenedor soterrado. / El Correo

La intervención obligó a uno de los efectivos a acceder al interior del contenedor para poder alcanzar a los animales y sacarlos de forma segura. Los cachorros habían quedado atrapados en el interior de la instalación, lo que hizo necesaria la actuación de los bomberos.

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El rescate se produjo después de que se alertara de la presencia de los animales dentro del contenedor. Gracias a la rápida intervención, los dos cachorros pudieron ser recuperados.