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Sucesos

Bomberos rescatan a dos cachorros de un contenedor soterrado en el Polígono Sur

Un efectivo de los Bomberos de Sevilla tuvo que acceder al interior de un contenedor para poder sacar a los dos cachorros atrapados

Los dos cachorritos rescatados.

Los dos cachorritos rescatados. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un equipo de efectivos de los Bomberos de Sevilla ha rescatado a dos cachorros que se encontraban en el interior de un contenedor soterrado en la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur de Sevilla.

Los bomberos trabajando en el contenedor soterrado.

Los bomberos trabajando en el contenedor soterrado. / El Correo

La intervención obligó a uno de los efectivos a acceder al interior del contenedor para poder alcanzar a los animales y sacarlos de forma segura. Los cachorros habían quedado atrapados en el interior de la instalación, lo que hizo necesaria la actuación de los bomberos.

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El rescate se produjo después de que se alertara de la presencia de los animales dentro del contenedor. Gracias a la rápida intervención, los dos cachorros pudieron ser recuperados.

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