Il Divo cancela por "sorpresa" y de manera "unilateral" su concierto junto a Isabel Pantoja en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

A través de redes sociales y sin previo aviso, según los organizadores del festival, el cuarteto vocal Il Divo ha cancelado su concierto fijado para el próximo 27 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest junto a Isabel Pantoja. El grupo musical ha compartido un comunicado en un story de Instagram en el que alega "circunstancias imprevistas ajenas a nuestra voluntad" para cancelar su cita en la Plaza de España este verano.

En esa misma comunicación, aseguran que "estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España" y que cuando tengan algo fijado, ya lo informarán a través de sus canales oficiales. El mismo cuarteo aclara que lo que cancela es su participación, pero que el concierto de Isabel Pantoja seguiría adelante.

Comunicado de Il Divo / Instagram

Esta decisión ha pillado por sorpresa a los organizadores de Icónica Santalucía Sevilla Fest. También a través de Instagram, el festival ha emitido un comunicado oficial en el que asegura que "se trata de una decisión unilateral de la que no hemos sido informados, ni tenido conocimiento oficial de ello en las últimas horas".

Al parecer, el grupo musical habría cancelado su actuación en Sevilla sin comunicarlo previamente a los organizadores de Icónica y que estos se habrían enterado a través de las redes sociales.

No obstante, desde el festival aclaran que ya están gestionando la situación para resolver "Con la mayor rapidez posible", todas las cuestiones derivadas de esta cancelación imprevista y buscando una solución para todas aquellas personas que habían comprado su entrada para ver a Il Divo junto a Isable Pantoja el próximo 27 de junio en la Plaza de España.

Comunicado de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Instagram

Por el momento, no se sabe si, como dice Il Divo, el concierto de Isabel Pantoja y la posterior actuación de su hujo Kiko Rivera seguirán adelante o si finalmente esa fecha queda desierta. Desde el festival están trabajando para solucionar esta situación, aún sobrellevando la sopresa y la decisión adoptada por el cuarteto vocal.