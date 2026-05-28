Los informes técnicos dejan en el aire que la ampliación de la Feria de Sevilla pueda estar terminada en abril de 2028

Los plazos para la ampliación de la Feria de Sevilla, un proyecto prioritario para el gobierno de José Luis Sanz, se complican tras la elaboración de los informes técnicos de la Intervención, Urbanismo y las empresas que han planteado el anteproyecto. El plan inicial del alcalde de Sevilla era ampliar la Feria de Abril este año y llegar a tiempo para 2027. Posteriormente, la demora en los plazos llevó a una nueva previsión: una parte asegurada en 2027 y la restante para 2028. Sin embargo, los informes técnicos con fecha de este mes de mayo dejan en el aire que estos plazos se puedan cumplir dada la envergadura de un proyecto que supone instalar 220 casetas más y realizar una reorganización de los suelos de Los Gordales para desplazar otras 27 casetas ya existentes, aparcamientos, aseos y las atracciones.

El informe de la Intervención General, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, relata una compleja tramitación desde que salga próximamente a información pública. Para empezar, este proceso ya durará un mes, durante el cual se recibirán todo tipo de alegaciones. A partir de ahí, deberán estudiarse todas, integrarlas o no en el proyecto, y enviarlo a la Oficina Nacional de Evaluación para que emita un informe que tiene un plazo aproximado de 30 otros días hábiles y que, según la normativa, debe ser previo a la licitación.

Después, hay que licitar las obras, adjudicarlas, y ejecutarlas. Y según el Estudio de Viabilidad, ya aprobado, que ha presentado la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur, se ha considerado un plazo de 24 meses para el diseño y construcción de las obras. Es decir, dos años más a contar cuando se llegue a ese punto. Todo ello teniendo en cuenta que se debe lograr la cesión gratuita de los suelos por parte del Gobierno, que no se ha producido, e incluso la Intervención General pone sobre la mesa una modificación del PGOU, otro trámite de enorme dificultad.

Extracto del estudio de viabilidad presentado por las empresas / El Correo

Con todos estos ingredientes en la coctelera debe trabajar el Gobierno de José Luis Sanz para definir un cronograma que permita saber con mayor certeza cuándo será una realidad la esperada ampliación de la Feria, teniendo en cuenta también que en mayo de 2027 son las elecciones municipales. De momento, desde el Ayuntamiento de Sevilla subrayan a este periódico que el proyecto sigue adelante avalado por los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo y que se mantiene como una prioridad del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Dos años de obra para ampliar la Feria y un nuevo informe sin plazo

La Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla, el máximo órgano de fiscalización municipal, ha elaborado un informe preceptivo en el que cuestiona el modelo elegido, mediante empresas privadas, para ejecutar la ampliación de la Feria de Abril, y apunta también a falta de documentación o un beneficio "desproporcionado" para las empresas. Pero también describe un largo proceso burocrático hasta poder ejecutar los trabajos.

Para empezar, el Gobierno de José Luis Sanz aprobó la pasada semana en su Junta de Gobierno Local someter a información pública por plazo de un mes computado desde el siguiente día hábil al de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el estudio de viabilidad y el anteproyecto sobre la ampliación de la Feria para que puedan formularse cuantas alegaciones se consideren oportunas. Durante ese mes, se recibirán a buen seguro numerosas alegaciones dada la envergadura e importancia del proyecto para la ciudad. Por compararlo con otro documento de gran relevancia para Sevilla, el estudio informativo del tramo sur de la línea 3 de metro salió a información pública el 21 de octubre de 2025 y siete meses después aún se están estudiando las alegaciones una vez finalizó el plazo.

No es el único trámite que no tiene fecha de finalización y que es obligatorio solventar. La Intervención General explica que como requisito previo está un informe de la Oficina Nacional de Evaluación: "En caso de que se opte por tramitar la concesión, es preceptivo incorporar al expediente, con carácter previo a la licitación, el informe no vinculante de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE). Este informe resulta obligatorio al tratarse de una concesión de obras donde la retribución se asume íntegramente por el poder adjudicador mediante pagos por disponibilidad y el importe de la inversión supera el millón de euros".

Extracto del Informe de la Intervención / El correo

Tras esto, llegaría la licitación y adjudicación de las obras. Según el plan de viabilidad, se estima un plazo de 24 meses para el diseño y construcción de las obras. Dentro de ese período, los seis primeros meses corresponden a la redacción y aprobación del proyecto de ejecución de las obras, siendo los 18 meses siguientes dedicados a la ejecución y puesta en servicio de la infraestructura. Para llegar a mayo de 2028, deberíamos estar en este punto de la tramitación y haberse ya producido todo lo anterior.

Cesión gratuita de los suelos de Los Gordales e incluso modificación del PGOU

En mitad de toda sucesión de frentes que ir solventando por parte del Ayuntamiento de Sevilla, la Intervención General también es clara sobre la necesidad de recibir la cesión gratuita de los suelos por parte del Gobierno de España. Considera "una condición sine qua non para la admisión de la iniciativa que el Ayuntamiento acredite la plena disponibilidad jurídica de los terrenos". "Actualmente, la dependencia de cesiones gratuitas del Estado y la Autoridad Portuaria no formalizadas impide garantizar la ejecución y explotación de las obras durante el periodo concesional propuesto", prosigue la Intervención General.

Este informe tiene como fecha el 13 de mayo de 2026. Anteriormente, a comienzos de abril, Sanz se pronunció sobre la necesidad o no de contar con el visto bueno del Gobierno de España, y amenazó con ir a los tribunales si esto resultaba ser un impedimento. "Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta. La Feria se va a ampliar sí o sí. Si el Ministerio de Hacienda y Patrimonio se quiere negar a esa ampliación, que lo diga. Es un tema que acabaría en los tribunales, supongo", afirmó el primer edil popular. De momento, la Intervención General opina lo contrario.