Investigan a un motorista por circular a 173 km/h en un tramo de la N-IV limitado a 80 km/h en Dos Hermanas

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Dos Hermanas ha investigado al conductor de una motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a una velocidad excesiva.

El hecho se produjo en la carretera nacional N-IV tras ser captada una motocicleta circulando a una velocidad de 173 km/h en un tramo de la vía limitada a 80 km/h, dicha vía soportaba un elevado flujo circulatorio de vehículos con numerosas incorporaciones y salidas a vías secundarias. A estas circunstancias hay que sumarle que durante esa fecha se celebraba el Gran Premio de motociclismo de Jerez, aumentando el riesgo de crear una situación de riesgo.

La Guardia Civil de Tráfico recuerda que el exceso de velocidad es una de las principales causas de la siniestralidad vial, provocando consecuencias muy graves e irreversibles, máxime cuando se circula a velocidades tan elevadas que en caso de riesgo inminente es prácticamente imposible poder controlar el vehículo para evitar cualquier tipo de colisión o salida de vía.

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Delito contra la seguridad vial

Este tipo de conductas anómalas llevadas a cabo por conductores que no sólo no respetan la actual Normativa de Tráfico y Seguridad Vial, sino que demuestran un total desprecio por la vida tanto propia como ajena, quedan recogidas en el art. 379 del Código Penal, y por las que se podría enfrentar a una pena de prisión de 3 a 6 meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo de 1 a 4 años.