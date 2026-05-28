Javier Fernández reivindica la labor de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla: "En tiempos complejos, hay motivos para confiar"

Día grande para los "embajadores" de la provincia de Sevilla. Música, chistes y la frágil sintonía de un piano han amenizado el trascurso del acto. La Diputación ha hecho entrega este jueves sus distinciones por el Día de la Provincia en el Cartuja Center CITE bajo el lema El talento que se siente. La ceremonia ha estado conducida por los periodistas Toñi Moreno y Julio Muñoz El Rancio, la diversión ha estado asegurada en todo momento. El recinto ha acogido el evento festivo con la presencia de 2.000 personas. Entre los galardonados de esta edición, destacan la Chirigota del Bizcocho, Paco Tous y Pilar Bardem, a título póstumo. Un total de 15 "embajadores" que no terminaban de creerse dicho reconocimiento. Los elogios a la política local han marcado el discurso institucional del presidente de la Diputación.

Una vez más, se cumple la tradición. Cada 23 de mayo la provincia conmemora su jornada coincidiendo con la fecha de 1912 en la que se promulga el decreto que establece la primera delimitación territorial de España por provincias. La Diputación convierte esta jornada en una celebración de quienes han nacido o han elegido la provincia para vivir. Con estas distinciones, la institución reconoce la excelencia y los méritos personales, colectivos, profesionales y sociales de su ciudadanía más ejemplar. Este año ante la coincidencia con la Romería del Rocío la fecha ha tenido que ser pospuesta unos días.

La Orquesta Filarmonía de Sevilla fue la encargada de abrir el acto con una exquisitez extraordinaria. La voz del actor Antonio Dechent con su particular acento ha puesto el contrapunto a los sones de un piano que interpretaba piezas del gran Dorantes. Rancio no ha desaprovechado la oportunidad para soltar algunos de sus característicos chistes: "Decid la verdad, ¿os habéis reído por compromiso?", preguntaba la periodista Toñi Moreno en tono irónico respecto a las palabras de su compañero de ceremonias.

"En tiempos complejos, hay motivos para confiar"

"Talento que salva vidas, nos hace felices y genera economía", ha destacado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que ha puesto el foco en la igualdad de oportunidades en su discurso dirigido al auditorio. "No queremos que nadie que tenga talento se lo quede para él". Ha esperado que las medallas sigan siendo un escaparate como "ejemplo de proyección".

"En tiempos complejos, hay motivos para confiar". De esta forma, ha querido agradecer la labor de los "currantes de la buena política", en medio de "un mundo con tanto ruido". Fernández ha felicitado así la utilidad de los 106 alcaldes de la provincia de Sevilla realizando una defensa de "la política de lo local". Una gestión en mayúsculas que, ha afirmado, "pasa desapercibida porque no da malas noticias", sino un "banco de buenas prácticas".

Javier Fernández en la gala del Día de la Provincia 2026 de la Diputación de Sevilla. / Diputación de Sevilla

El propio presidente de la Diputación de Sevilla ha señalado igualmente la labor de "embajadores" que realizan la quincena de premiados en esta gala de la institución provincial. "Son gente que lleva la marca Sevilla por todos y cada uno de los rincones de Andalucía, de España y del mundo y que demuestran que en el sur hay mucho talento". Fernández ha destacado que los galardonados son un claro ejemplo de esfuerzo, sacrificio, cultura: "Cuando los sueños se piensan y se persiguen, al final terminan consiguiéndose".

Paco Tous, el Bizcocho o Pilar Bardem reciben la Medalla de Oro

"Me echo a la calle y me quedo a tu vera, esperando que me regales otra de tus primaveras. ¡Sevilla de mis amores!", la chirigota del Bizcocho ha entonado estos versos ante el público asistente. El propio Bizcocho comentaba a los medios de comunicación instantes antes del acto que esperan que sea "el principio de muchos reconocimientos". Esta grupación carnavalesca de La Rinconada, participa en el Gran Teatro Falla desde 2017 y logró el primer premio en el Concurso de este año con Ssshhhhh!!!, convirtiéndose en la primera agrupación sevillana en conseguirlo. Desde sus inicios, Antonio Álvarez Bizcocho impulsa una propuesta marcada por la sátira social y el compromiso, convertida en fenómeno entre la afición.

Paco Tous en la gala del Día de la Provincia 2026 de la Diputación de Sevilla. / Diputación de Sevilla

El actor Paco Tous (1964) es cofundador de la compañía teatral Los Ulen y de la productora BIS Producciones. Su trayectoria se vincula al teatro andaluz y a series como ‘Los hombres de Paco’ o ‘La Casa de Papel’, y se destaca su contribución a la visibilización de la sociedad andaluza a través de personajes y ficción producida desde Andalucía. Tous ha mencionado en este día la naturalidad de los ciudadanos de Andalucía como valor diferencial. "Me parece muy nuestro, muy andaluz, el ser agradecido", asumía que le gusta charlar por los codos: "No hay nada más divertido que meterme en un bar a hablar con los viejos".

Posteriormente, al recibir el premio ha querido acordarse de su padre con la voz algo entrecortada: "Hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles". Es más, el discurso que Paco Tous ha tenido al acabar el acto -en representación de todos los premiados- no ha estado exento de reivindicaciones. "No a la guerra, no al genocidio: por una Palestina libre", ha clamado el artista ante un auditorio que estallaba en aplausos ante el conflicto en Oriente Próximo.

La actriz Pilar Bardem (1939-2021) recibe la distinción a título póstumo como miembro de una saga de artistas y madre de intérpretes. A lo largo de su vida simultaneó su trabajo en los escenarios y en el cine con la reivindicación de derechos, el activismo cultural por la paz y su compromiso con la Memoria Democrática. "Mi madre estaría muy feliz", ha comentado su hija Mónica -que ha recogido el premio- haciendo referencia al orgullo de Pilar por Sevilla. Los Bardem asumen "haber heredado" el amor y el respeto de su madre por esta tierra.

Mónica Bardem en la gala del Día de la Provincia 2026 de la Diputación de Sevilla. / Diputación de Sevilla

De artistas del flamenco y la zarzuela hasta abanderados del activismo social

Entre el resto de galardonados, sobresalen personalidades y entidades de la industria cultural como el dúo flamenco Lole y Manuel, la Compañía de Zarzuela Sevillana o la bailaora y coreógrafa Isabel Bayón, gran figura del flamenco contemporáneo. "Yo soy Sevilla allá por donde voy, la necesito para crear y sentir", afirmaba Bayón como buena embajadora de la provincia. Las artes escénicas han estado muy presentes en esta gala.

También, protagonistas del deporte y la ciencia como el neurocientífico José María Delgado, el piloto de Moto3 José Antonio Rueda, el Club Voleibol Esquimo o el IES Politécnico de Sevilla, cuyo modelo es un referente en Andalucía respecto a la FP Dual. Del mismo modo, la Diputación de Sevilla ha reconocido a la empresa Tejwheels; el restaurante Ochando; la asociación Periodistas Solidarios y Bartolomé Cabello, referente del periodismo deportivo sevillano.

Otro de los perfiles curiosos de la gala ha sido el del ex-sacerdote y activista Esteban Tabares. Solidaridad, inclusión social, justicia y pleno derecho han sido ideas deslizadas por el responsable de la Fundación Sevilla Acoge, que brinda un papel fundamental en la acogida de los más necesitados. "Que no existan los descartados y marginados: aquellos que quedan a un lado porque no nos interesan", ha pedido en declaración a los medios de comunicación instantes previos al inicio de la gala. Unas ideas que ha asegurado seguir defendiendo día tras días desde que empezó su labor allá por 1970.

Mucho acento sevillano se ha escuchado entre las butacas del Cartuja Center. Los más de 2.000 asistentes en esta jornada festiva para la provincia no han dejado de aplaudir en ningún momento. Los galardonados se lo merecían. Se han escuchado las teclas de un piano, la potente voz de Falete, la ronquera del actor Antonio Dechent y hasta los cuplés de la chirigota del Bizcocho. La cultura de Sevilla es diversa.