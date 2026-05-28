Música y buena comida: esta es la apuesta gastronómica de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a ser mucho más que una cita musical en la Plaza de España de Sevilla. La edición de 2026 refuerza su apuesta por la gastronomía con una amplia oferta pensada para acompañar las noches de conciertos con restaurantes de referencia, kioskos gourmet, propuestas internacionales, cocina informal y primeras marcas de bebidas.

El festival sevillano consolida así su perfil como experiencia cultural y de ocio completa, donde la música comparte protagonismo con la restauración, las zonas de descanso y los espacios de encuentro en uno de los enclaves monumentales más reconocibles de la ciudad.

Restaurantes de referencia dentro del recinto

La propuesta gastronómica del festival contará este año con dos espacios destacados. Por un lado, Cambados, con una carta dirigida por Javier Padín y centrada en pescados y mariscos del Cantábrico y de las costas españolas. Según explica el propio Padín, la intención es llevar a la Plaza de España "los mejores pescados y mariscos" en una propuesta cuidada y basada en el producto.

También repetirá en el festival La Lola, el restaurante del chef sevillano Javi Abascal, que apostará por una cocina de raíz andaluza, pensada para compartir y con el producto ibérico como uno de sus grandes protagonistas. Abascal define la carta como “fresca y dinámica”, pero fiel a la esencia de La Lola.

Pizzas, hamburguesas gourmet, empanadas y perritos calientes

Junto a estos restaurantes, el recinto desplegará una selección de kioskos gourmet concebidos como un paseo gastronómico al aire libre. La cocina italiana estará representada por Masakali y Croccante, con pizzas elaboradas al momento y combinaciones que irán desde los sabores más clásicos hasta recetas más actuales.

La parte más urbana llegará con Fanatiko y Djanco, dos propuestas centradas en hamburguesas gourmet. El festival también contará con La Argentina, que acercará al público el sabor tradicional de las empanadas argentinas, con diferentes variedades para compartir. A esta oferta se suma Hot Perrote, el kiosko de perritos calientes del festival, con una propuesta informal, divertida y perfecta para disfrutar entre concierto y concierto.

Sabor andaluz, cocina asiática y helados artesanos

La gastronomía andaluza tendrá un papel destacado con La Freiduría, que llevará a la Plaza de España el tradicional pescaito frito sevillano, uno de los bocados más reconocibles del sur.

La oferta se completará con Takito, especializado en bocadillos brioche gourmet y snacks de inspiración urbana; Noodles, con cocina rápida de inspiración asiática elaborada al momento; y La Trastienda, centrada en montaditos y cocina informal de calidad.

Para el final dulce, el festival contará con Bolas, una propuesta de helados artesanos y sabores refrescantes pensada para las noches de verano en Sevilla.

Bebidas premium para las noches de verano

La experiencia gastronómica se completará con primeras marcas de bebidas nacionales e internacionales. Cruzcampo estará presente como cerveza andaluza del festival; Royal Bliss aportará mixers premium y coctelería, y Ron Legendario renovará su presencia coincidiendo con su 80 aniversario, con referencias como Elixir y Añejo Oro.

También formarán parte de la oferta Ballantine’s, con una propuesta vinculada a la música y la noche, y Aperol Spritz, que llevará su característico aperitivo a los atardeceres de la Plaza de España.

Con esta selección de restaurantes, kioskos gourmet, street food, helados y bebidas premium, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 refuerza su identidad como uno de los grandes eventos culturales del verano en Sevilla, donde cada concierto se convierte también en una experiencia gastronómica y social en pleno corazón de la ciudad.