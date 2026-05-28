Paco Tous al recibir la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla: "No hay nada más divertido que meterme en un bar para hablar con los viejos"

La espontaneidad de la gente de Andalucía y Sevilla. Esto ha sido lo más destacado por Paco Tous, uno de los galardonados por la Diputación sevillana que ha hecho entrega este jueves sus distinciones por el Día de la Provincia en el Cartuja Center CITE bajo el lema El talento que se siente. El actor y director de teatro ha querido destacar la naturalidad de los habitantes de nuestra tierra como motor para seguir trabajando por y para los sevillanos y los andaluces desde el ámbito cultural.

La Diputación convierte esta jornada en una celebración de quienes han nacido o han elegido la provincia para vivir. Con estas distinciones, la institución reconoce la excelencia y los méritos personales, colectivos, profesionales y sociales de su ciudadanía más ejemplar. Un total de 15 personas premiadas en esta edición procedentes de ámbitos diversos como la ciencia, el teatro, el flamenco o la comunicación. Entre los más destacados están el propio Paco Tous, la bailaora y coreógrafa Isabel Bayón, el neurocientífico José María Delgado o la artista Pilar Bardem, a título póstumo.

Tous ha mencionado la naturalidad de los ciudadanos de Andalucía como valor diferencial. "Me parece muy nuestro, muy andaluz, el ser agradecido", asume que le gusta "hablar hasta con las piedras": "No hay nada más divertido que meterme en un bar a hablar con los viejos". No obstante, reconocía sus nervios al principio de su carrera cuando la gente se le acercaba. "Con esto de la fama tienes que dar un giro, pero me empecé a relajar hace ya mucho tiempo y me encanta, me encanta".

"Me pasan cosas rarísimas", afirmaba entre risas para comentar una interesante anécdota. "Una vez en la playa que estaba con mi hijo en brazos dentro del mar y me vino una mujer para que le firmara un autógrafo". Con el arte que le caracteriza, este actor y director de teatro no escondió su sorpresa en aquel instante: "Le digo, señora, ¿qué hago? ¿Suelto el niño y que se me ahogue?".

Los galardonados en el Día de la Provincia de Sevilla 2026. / Diputación de Sevilla

Del flamenco al periodismo: una quincena de "embajadores de Sevilla" son galardonados

"Es un orgullo, es un honor muy grande. Estudié en el Instituto del Teatro dependiente de la Diputación de Sevilla". Paco Tous ha reconocido que, echando la vista atrás, se siente como en casa: "El galardón me lo da mi gente". Los primeros trabajos del actor fueron en el círculo de la institución provincial, que ya premió a su compañía de teatro con otro galardón: "Es algo como muy especial en la que me siento honrado".

El propio Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, ha señalado la labor de "embajadores" que realizan la quincena de premiados en esta gala de la institución provincial. "Son gente que lleva la marca Sevilla por todos y cada uno de los rincones de Andalucía, de España y del mundo y que demuestran que en el sur hay mucho talento". Fernández ha destacado que los galardonados son un claro ejemplo de esfuerzo, sacrificio, cultura: "Cuando los sueños se piensan y se persiguen, al final terminan consiguiéndose".