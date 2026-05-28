El Palacio de Dueñas tendrá una nueva entrada para los turistas: las obras incluirán catas arqueológicas

Hace ya una década, uno de los palacios más importantes de Sevilla abrió sus puertas a las visitas. Se trata de Dueñas, en pleno casco histórico de la ciudad, propiedad de la Casa de Alba y que congrega cada día a un gran número de turistas que optan por esta joya patrimonial dentro de su agenda de actividades en su viaje a la capital hispalense. Las últimas cifras señalan que recibe, anualmente, en torno a unas 150.000 personas.

Precisamente para dar respuesta a esta afluencia de interesados por el lugar en el que también nació el poeta sevillano Antonio Machado -que tiene un monumento conmemorativo en la entrada-, el Palacio cuenta con un proyecto para la ejecución de una nueva entrada para la visita pública al monumento, del que ha obtenido el visto bueno por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Junta de Andalucía, este miércoles.

Según ha explicado a través de una nota de prensa, esta nueva entrada se situaría en un área lateral anexa al Palacio, "al estimar que supone una mejora en el acceso principal y que su construcción no afecta a este BIC".

Excavación arqueológica previa

Esta entrada contaría con un volumen construido de una planta en el lateral derecho y un espacio libre, salvando la diferencia de cota mediante una nueva rampa.

"No obstante, en consonancia con lo dispuesto en el Plan Especial del Sector al que pertenece la parcela, que establece para esta el grado de cautela máxima, la Comisión ha considerado necesario que, para la ejecución de la rampa y de la cimentación, se lleve a cabo una excavación arqueológica extensiva en la zona de obras. Finalizada la intervención, deberá presentarse un informe final descriptivo sobre los trabajos acometidos", ha advertido Patrimonio.

Un año de celebración para la Casa de Alba

Durante este 2026, la Casa de Alba conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Esta efeméride ha traído consigo una agenda de actividades y de actos que ha incluido incluso un guiño a la aristócrata en la portada de la Feria de Abril de este año.

Además, Felipe VI asistió el pasado mes de marzo a la inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España, lo que sirvió para reunir a todos los miembros de un linaje que, además de formar parte de una de las familias entroncadas de lleno con la historia española, ha generado páginas y páginas para la crónica rosa de este país.