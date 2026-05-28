El PP frena en Sevilla la prioridad nacional de Vox en plena negociación por la Junta de Andalucía: "Nuestra prioridad es la Constitución"

En plenas negociaciones para investir presidente de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno, Vox ha llevado la presión hasta el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Porque el partido de extrema derecha ha puesto encima de la mesa trasladar la "prioridad nacional", lema central de su campaña para el 17M, a "los servicios públicos, programas de vivienda y ayudas sociales de la ciudad". Una propuesta que, sin embargo, se ha encontrado este jueves con el rechazo del Partido Popular, así como del PSOE y Con Podemos-IU.

"Hablan de su prioridad nacional en esta propuesta, pero la suya no es la nuestra", ha respondido el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "Nos preocupan muchas cuestiones que plantean, pero nuestro enfoque para solucionarlas es diferente", ha insistido Bueno antes de votar en contra de la moción presentada por Vox. "La Constitución española es nuestra prioridad nacional. Y la vamos a seguir defendiendo frente a algunos grupos de izquierdas y no tan de izquierdas que intentan machacarla".

La líder de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, ha defendido por su parte "establecer diferencias entre nacionales y extranjeros" en el acceso "a ayudas sociales, programas de viviendas y servicios públicos municipales". "Primero los españoles, y esto no es radicalidad: es sentido común", ha justificado la propia Peláez sobre una propuesta que "va contra el efecto llamada y la inmigración masiva".

"Es una moción xenófoba llena de barbaridades"

El PSOE ha criticado duramente la moción de Vox, que ha calificado de "xenófoba y llena de barbaridades". "¿Se acuerdan de cuando persiguieron a los judíos? No podemos volver a repetir la discriminación a ninguna persona por razón de religión o raza", ha reprochado la edil socialista Encarnación Aguilar. "Han venido a traer discordia y persecución a este país, y ahora van a por los migrantes".

"Esta moción no va con Sevilla, sino con la utilización de las instituciones para propagar sus discursos de odio. Y también con el mandato de Madrid de traer este tema para presionar ahora que están intentando condicionar el Gobierno de Andalucía", ha señalado al respecto Susana Hornillo, del grupo Con Podemos-IU. "Para ustedes las personas migrantres tienen la culpa de todo: del precio de la viviernda, del colapso de servicios sociales, de las listas de espera de la sanidad pública… Esta propuesta ni siquiera debería haberse aceptado en este Pleno", ha afirmado Hornillo.