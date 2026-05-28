El presidente del PP de Mairena del Aljarafe será juzgado por malversación en las cuentas del grupo municipal

Vicente Agenjo, presidente del PP de Mairena del Aljarafe, ha sido citado el próximo 18 de junio para una comparecencia en la plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla. A través de un auto, el magistrado titular de esta plaza ha incoado el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

Se le investiga momentáneamente por un delito de malversación, al haber pagado con fondos del grupo municipal en bares. De todas maneras, esto se concretará en el acto que se celebrará el próximo 18 de junio, donde se le dará traslado de su imputación, según han confirmado fuentes del TSJA a este periódico.

Cabe destacar que la comparecencia a la que tiene que hacer frente Agenjo está prevista en la Ley del Jurado. El Artículo 25 expone que "una vez se ha incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados".

En esta comparecencia, en la que estarán también presentes el Ministerio Fiscal y el resto de partes personadas, se le dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite. Para este trámite, Agenjo deberá ir acompañado de su letrado.

Fuentes del Partido Popular de Sevilla ha advertido que, "desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia", ya han activado "los mecanismos internos de verificación y, en su caso, daremos traslado a los órganos de Derechos y Garantías competentes". "El PP actuará siempre con máxima exigencia ética, respeto a la Justicia y defensa de la imagen del Partido", insisten estas fuentes.

Es necesario resaltar que este caso parte de la denuncia de José Antonio López, candidato a la alcadía de Mairena del Aljarafe en 2023, por el Partido Popular. El edil dimitió a finales de 2024.

Vicente Agenjo, por su parte, fue contratado en 2023 como asesor del Gobierno de José Luis Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. Tiene cargo de director institucional.

Noticias relacionadas

(Noticia en actualización)