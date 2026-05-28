El alcalde de Sevilla advierte a Vox de que suprimir la Zona de Bajas Emisiones y sus multas en Cartuja "costaría más de 40 millones de euros"

"Acabar con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) le costaría a Sevilla más de 40 millones de euros". Estas han sido las palabras del alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, tras la pregunta planteada por Vox en el Pleno municipal de este mismo jueves. Una cuestión que llega meses después de que la formación de Abascal pactara con el Gobierno de Sanz que las cámaras que ponen multas en la Cartuja solo estuvieran activas en los días de alta contaminación.

"Esta ciudad no se puede permitir el lujo de que nos cueste ese dinero", ha recalcado Sanz. "No obstante, estamos trabajando porque sabemos que tenemos un acuerdo con Vox y somos responsables. Todos esos temas los estamos trabajando con lupa", ha apuntado el regidor hispalense acerca del pacto para la aprobación de los Presupuestos de 2026. Asimismo, el propio edil popular ha rechazado "de manera categórica" que esta Zona de Bajas Emisiones se vaya a extender a otros enclaves de Sevilla.

"El pasado 23 de diciembre suscribió un acuerdo con Vox para los Presupuestos de 2026, y ahí se contemplaban medidas que se comprometieron a implementar", le ha reprochado la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez. "Una de las principales fue la modificación de la ZBE de la Cartuja para acabar con la imposición automática de multas, que ha impuesto una media de 2.000 sanciones al mes".

"Defendemos que es injusta, que afecta a los trabajadores de Cartuja con menos renta. Y en este sentido, hemos trabajado para encontrar la fórmula sin entrar en colisión con la ley", ha afirmado al respecto Peláez. "Tenemos que poner todo nuestro empeño en eludir las obligaciones que afectan a la libertad de movimiento, que discriminan a unos sevillanos frente a otros. Las multas que se han impuesto en la Cartuja han sido un despropósito".

Miles de multas por la ZBE

Desde julio de 2024, las cámaras pillan a todos los coches que accedan sin el distintivo oportuno en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja. Esta restricción abarca las áreas de Cartuja Norte y Cartuja Sur, y ya en su primer mes se pusieron 2.321 multas.

Aquellos seis meses de 2024 se cerraron con 9.911 multas. En 2025, por su parte, se siguió una tendencia similar o inferior, con algo más de 1.000 multas mensuales. Y para 2026, PP y Vox trabajan en eliminarlas en los días en los que haya una baja contaminación. Según explicaron fuentes de ambos grupos a este periódico, la intención es que se pueda aprobar en el pleno de junio como pronto y ya se pueda aplicar la nueva normativa este verano.