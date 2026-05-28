La Universidad de Sevilla incrementa su peso económico en Andalucía: multiplica por seis cada euro que recibe de la Junta

La Universidad de Sevilla quiere poner cifras a lo que aporta a su entorno. A su peso académico, investigador y social se suma ahora un dato económico: la Hispalense generó en 2024 un impacto anual de 2.663 millones de euros, una cantidad que representa el 1,2% del PIB andaluz y el 5,2% del PIB provincial. Así lo recoge el Estudio sobre el Impacto Socioeconómico de la Universidad de Sevilla en su entorno, un informe que desgrana qué devuelve la institución a la sociedad en forma de conocimiento, empleo, actividad económica, investigación, oportunidades y cohesión social. Dicho de otra forma, el documento mide el rendimiento de la universidad pública y pone sobre la mesa el “efecto multiplicador” que ejerce su actividad en Sevilla y en Andalucía.

¿Cuánto aporta la Universidad de Sevilla al PIB andaluz? ¿Cuántos empleos sostiene? ¿Qué diferencia salarial hay entre un universitario y una persona con estudios de Secundaria? ¿Se recupera la inversión pública que recibe de la Junta de Andalucía? Estas son algunas de las preguntas a las que responde el estudio, impulsado por el Consejo Social de la US y liderado por el profesor titular del Departamento de Administración de Empresas y Marketing Francisco José Acedo González.

Durante el acto de presentación, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, defendió la capacidad de "transformación" de la universidad pública y su papel como motor de oportunidades. “La universidad forma cada año a decenas de miles de estudiantes, innova, impulsa la cultura y sigue siendo uno de los grandes ascensores sociales de nuestro tiempo, con una gran capacidad para transformar la vida de las personas”, señaló.

La Universidad de Sevilla devuelve a la sociedad mucho más de lo que recibe Mercedes León Lozano — Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla

La rectora insistió en que "invertir en la universidad pública no es un gasto" y subrayó que el impacto de la Hispalense "no termina en sus campus". "Forma parte de la ciudad y de la vida cotidiana de Sevilla. Por eso, cuando hablamos de universidad, hablamos también de investigación, de mejorar vidas, de transferencia de conocimiento, de creación de oportunidades y de presencia en el tejido empresarial y económico de nuestro entorno", concluyó.

A sus palabras se sumó la presidenta del Consejo Social, Mercedes León Lozano, quien destacó que "la Universidad de Sevilla devuelve a la sociedad mucho más de lo que recibe" y la definió como un “motor de progreso que transforma la inversión pública en valor real para la sociedad”.

La US multiplica por seis la inversión que recibe

Uno de los principales datos del informe es el retorno económico de la institución. Según el estudio, por cada euro transferido por la Junta de Andalucía, la actividad regional recibe 6,2 euros. "Multiplicamos por seis la inversión que recibe la institución", explicó Francisco José Acedo durante la presentación. Se trata de una cifra que ha crecido con el paso de los años. En 2017, el retorno era de 5,2 euros por cada euro recibido. Desde entonces, salvo el paréntesis de la pandemia, el impacto de la Universidad de Sevilla ha aumentado de forma sostenida. Para alcanzar ese impacto anual de 2.663 millones de euros, el estudio tiene en cuenta la actividad ordinaria de la universidad, el gasto institucional, el de su personal, el de los estudiantes y visitantes, así como la actividad asociada a congresos, eventos y otros ámbitos vinculados a la vida universitaria.

La presidenta del Consejo Social de la US, Mercedes León Lozano, la rectora de la US, Carmen Vargas y el profesor titular de Administración de EMpresas y Marketing, Francisco José Acedo. / El Correo

La Hispalense contribuye además a sostener 24.654 empleos, entre profesores, personal de administración y servicios, personal técnico y puestos asociados a la actividad universitaria. La institución cuenta con 71.659 estudiantes y cada año salen de sus aulas alrededor de 13.000 egresados.

Los estudiantes generan más de la mitad del impacto

Los estudiantes son el agente que mayor impacto genera para la Universidad de Sevilla. Según el informe, concentran el 56% del efecto económico total, con una aportación de 1.293 millones de euros. Su gasto y actividad sostienen 13.028 empleos en Andalucía y repercuten de forma directa en sectores como el comercio, la hostelería, el transporte o el mercado inmobiliario. La vida universitaria, por tanto, no solo se mide dentro de las aulas, sino también en la actividad que mueve a su alrededor.

Otra de las conclusiones del informe gira en torno a los salarios de los egresados. Un antiguo alumno de la Universidad de Sevilla percibe un 92,7% más de salario que una persona que solo tiene estudios de Secundaria. En el caso de las mujeres, la diferencia asciende hasta el 111,2%. Ese mayor nivel salarial también tiene un retorno fiscal. Según el estudio, un egresado de la US aporta de media 6.525 euros adicionales cada año en su declaración del IRPF frente a un profesional sin estudios universitarios. "Estos datos demuestran que invertir en nuestros estudiantes es invertir en mejorar para que generen más riqueza", puntualizó Acedo.

El informe también destaca que la mayor parte de esa riqueza se queda en el territorio. El 80% de los antiguos alumnos de la Universidad de Sevilla permanece en Sevilla o en Andalucía. Como consecuencia, el documento concluye que la inversión pública de cada plaza estudiantil se recupera en un plazo aproximado de cinco años.

Impacto en la investigación

Más allá del impacto económico, la Universidad de Sevilla también influye en la transferencia de conocimiento y en el avance de la investigación. En este punto, Acedo remarcó que la Hispalense es "uno de los principales nodos de generación y difusión de conocimiento científico del sistema universitario español", algo que ha convertido a la institución en un "eje de atracción de talento".

Actualmente, la universidad ha impulsado más de 50 empresas basadas en el conocimiento, de las cuales 27 ya están consolidadas. Además, sostiene la segunda posición nacional en contratación de I+D, mientras que las áreas de Recursos Naturales, Biología y TIC lideran la captación de fondos.

La Universidad de Sevilla también es líder en Andalucía en patentes por profesor y ocupa la primera posición en captación de fondos por excelencia, según los datos expuestos durante la presentación. "Esto hace que el posicionamiento de la universidad mejore. Hemos mantenido durante los últimos años una tendencia creciente en las clasificaciones internacionales y eso hace que la gente venga a estudiar aquí", subrayó Acedo.