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Alejandro Sanz regresa a casa: Sevilla será el escenario del inicio de su gira tras agotar entradas en todo el mundo

Alejandro Sanz arrancará su gira nacional en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de junio.

Alejandro Sanz arrancará su gira nacional en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de junio. / El Correo

El Correo

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Con el Estadio La Cartuja de Sevilla como primera parada, Alejandro Sanz iniciará el próximo sábado 6 de junio el tramo español de “¿Y ahora qué?”, una gira que llega a nuestro país después de una etapa internacional en la que ha colgado el cartel de entradas agotadas en cada concierto.

Con más de 25 millones de discos vendidos y una trayectoria de más de tres décadas, el artista presenta un espectáculo de gran formato, acompañado de una producción y un repertorio que fusiona sus grandes himnos atemporales con sus éxitos más recientes. ¿Y Ahora qué? no solo reafirma la conexión de Alejandro Sanz con su público, sino que se consolida uno de los tours más ambiciosos de su carrera, llevando sus canciones de un continente a otro.

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