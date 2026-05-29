La ampliación de la Feria de Sevilla tendrá que esperar a la cesión de los suelos por parte del Gobierno: "Es una condición sine qua non"

"La Feria se va a ampliar sí o sí. Si el Ministerio de Hacienda y Patrimonio se quiere negar a esa ampliación, que lo diga. Es un tema que acabaría en los tribunales, supongo", aseguró el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hace un mes. "Como lo que nosotros queremos hacer es ampliar el número de casetas en ese recinto ferial, no requeriría ningún tipo de autorización", continuó, insistiendo en que "no es preceptiva" y no iban a esperar a una respuesta frente a su "hoja de ruta". Sin embargo, el informe de la Intervención General al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía opina diferente y asegura que la cesión gratuita de los suelos de Los Gordales es "una condición sine qua non" para la admisión de la iniciativa privada.

El máximo órgano de fiscalización municipal, en su valoración sobre el estudio de viabilidad y el anteproyecto presentados por la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur, redacta un primer epígrafe denominado "incertidumbre sobre la disponibilidad patrimonial y titularidad de los terrenos". En él hace referencia a que se alude a una cesión gratuita por parte del Estado pero el expediente "carece de la necesaria concreción sobre el alcance de dicha cesión (propiedad frente a uso) y sus condiciones temporales (ocupación puntual durante la celebración de la feria, o durante toda la vida de la concesión)".

En este sentido, la Intervención se expresa con rotundidad sobre la necesidad de una cesión para ampliar la Feria con 220 casetas más: "Actualmente, la dependencia de cesiones gratuitas del Estado y la Autoridad Portuaria no formalizadas impide garantizar la ejecución y explotación de las obras durante el periodo concesional propuesto". Considera "una condición sine qua non para la admisión de la iniciativa que el Ayuntamiento acredite la plena disponibilidad jurídica de los terrenos".

La cesión de los suelos debe estar antes de la licitación de las obras de la Feria de Sevilla

De hecho, la Intervención General especifíca cuándo debería producirse ese visto bueno por parte del Gobierno. "La licitación de una concesión de obras sobre suelos cuya plena disponibilidad no esté garantizada por un título jurídico suficiente durante todo el periodo concesional (hasta 2054), constituye un riesgo de responsabilidad por posible incumplimiento contractual del Ayuntamiento frente al adjudicatario", desarrolla.

Por tanto, "al no constar en el expediente la acreditación del título de cesión ni la aceptación formal con sus posibles condiciones, la disponibilidad de los terrenos para la ejecución y explotación de las obras -durante todo el periodo concesional- permanece como una condición suspensiva de facto para la viabilidad de la iniciativa". Con estos dos párrafos se deja claro que la acreditación de que se ha producido la cesión por parte del Gobierno debe realizarse antes de la licitación y de esto depende la viabilidad del proyecto.

De hecho, el Ayuntamiento contesta que "una vez que todos los terrenos se cedan gratuitamente, con la más que probable condición de que se destinen con carácter permanente al uso de recinto ferial, el municipio se convertirá en el único propietario del sector. A partir de ese momento, se debería modificar el planeamiento, para que se recoja en el mismo el destino permanente de los terrenos a recinto ferial, con dos objetivos: cumplir con el condicionante de la cesión gratuita de los terrenos y ser coherentes con lo establecido en la Memoria de ampliación de la Feria remitida por Fiestas Mayores".

El alcalde aseguró que la cesión del Gobierno "no es requisito imprescindible"

Este informe de la Intervención tiene como fecha el 13 de mayo de 2026. Sin embargo, la última vez que el alcalde se pronunció al respecto fue hace un mes, el 28 de abril, por tanto antes de la firma del informe. Según anunció Sanz, el expediente se iba a aprobar durante este mes de mayo por parte de la Junta de Gobierno Local, como así ha ocurrido, y defendió que eso no era "posponer ni postergar" el proyecto. "Vamos a intentar que las obras comiencen, si no en enero, en septiembre del 2026", aseguró sobre los plazos, y matizó: "No sabemos si va a dar tiempo a que en 2027 estén las 220 casetas. A lo mejor en 2027 no están todas, en 2028 seguro. En 2027 no estoy ahora mismo en condiciones de decirles cuántas casetas va a haber. Pero aquí ni se pospone ni se posterga nada".

Anteriormente, a comienzos de abril, Sanz también se pronunció sobre la necesidad o no de contar con el visto bueno del Gobierno de España, y amenazó con ir a los tribunales si esto resultaba ser un impedimento, justo el mismo día en el que el Ayuntamiento de Sevilla envió una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. "No es requisito imprescindible para la ampliación de la Feria esa comunicación que estamos haciendo al Ministerio de Hacienda y Patrimonio", continuó, porque "el convenio con el que se están usando los suelos permite al Ayuntamiento que, mientras esos suelos no cambien de uso, mientras sigan siendo para el recinto ferial, el Ayuntamiento tiene libertad total para su utilización". "No vamos a esperar que nos respondan. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, y hemos mejorado las infraestructuras eléctricas pensando en esa ampliación de la Feria", sentenció, aunque de momento la Intervención General opina lo contrario.

De momento, el Ayuntamiento de Sevilla, comandado por los populares, no ha anunciado haber recibido la aprobación del Gobierno, socialista, el cual tampoco se ha pronunciado al respecto pese a haber recibido la documentación por parte del alcalde. Desde el PSOE el último en hablar sobre el tema ha sido su portavoz municipal, Antonio Muñoz, que el 30 de abril se mostró optimista: "El informe está en su último hito de tramitación, todo parece que ha sorteado una serie de informes durante su trayectoria y todo hace indicar que será un informe favorable". Sin embargo, el que fuera alcalde tampoco aseguraba "100 por 100" que fuese a concederse. "Cuando tú solicitas algo, repito, es para que te lo concedan o no te lo concedan, no para decir que lo haces sí o sí", continuó el líder de los socialistas en la capital andaluza, acusando a los populares de estar "jugando con las expectativas de los sevillanos, porque ni hay en este momento un proyecto, ni hay una financiación garantizada, ni hay un calendario".