El arzobispo de Sevilla responde a la prioridad nacional: "Como cristianos debemos hacer una acogida solidaria al necesitado"

La prioridad nacional se ha convertido en uno de los términos más repetidos en los últimos meses. Aunque son muchos los que todavía se preguntan qué significa exactamente y ni siquiera los propios partidos políticos no son capaces de llegar a un acuerdo con las implicaciones que supone, el término ya es una realidad en Extremadura y Aragón y Vox espera que lo sea pronto en Castilla y León y Andalucía.

El arzobispo de Sevilla ha participado en la presentación del informe anual de Cáritas. Allí, el responsable de la Iglesia Católica en la provincia de Sevilla ha respondido a las preguntas de la prensa respecto a la prioridad nacional y la migración. "Nuestra actitud como cristianos es que no podemos hacer otra cosa que una acogida solidaria al hermano necesitado que llama a nuestra puerta", ha explicado Saiz Meneses

Pese a todo, monseñor ha recordado una encíclica del papa Benedicto XVI para puntualizar que "no corresponde a la Iglesia aportar soluciones técnicas a problemas económicos y políticos. Aun así, Saiz Meneses ha puntualizado que sí que debe ofrecer "criterios inspirados en el evangelio y la doctrina social de la Iglesia". Así, ha subrayado la importancia de que "se garanticen los derechos de los migrantes y la sociedad de acogida".

La labor de las adminsitraciones

El arzobispo de Sevilla ha defendido que los deberes no deben recaer exclusivamente en la sociedad de acogida. Es por ello, que Saiz Meneses ha puntualizado la importancia de que los migrantes que lleguen a nuestra sociedad experimenten una "integración real". "No pueden querer imponer sus usos y costumbres", ha señalado para aclarar que esto forma parte de un trípode para que la acogida funciones.

Además, Saiz Meneses ha puesto el foco en las administraciones y los gobiernos responsables. El arzobispo de Sevilla ha exigido que "se evite la explotación y la miseria de estos hermanos en el lugar de origen en el traslado y que se evite la explotación en los lugares de término". "Es una realidad compleja pero se puede llevar a cabo de una forma satisfactoria", ha defendido el responsable de la Iglesia Católica.

Ya en el mes de abril, la Conferencia episcopal rechazó la prioridad nacional para destacar la necesidad de dar "prioridad" al Evangelio porque la dignidad de la persona es "intocable". "Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios: la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir", defendió el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán.