Las autoescuelas toman las calles de Sevilla por por la falta de examinadores de la DGT

Las autoescuelas de Sevilla han salido este viernes, 29 de mayo, a la calle para denunciar la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el colapso que esta situación está generando en la provincia. La protesta ha recorrido distintas calles de la capital y ha provocado afecciones en el tráfico, en una jornada en la que el sector ha querido visibilizar el bloqueo que sufren miles de aspirantes al carné de conducir.

El principal motivo de la movilización es la escasez de personal en la Jefatura Provincial de Tráfico, una situación que, según denuncian las autoescuelas, mantiene a cerca de 27.000 alumnos en lista de espera para poder examinarse del permiso de conducir en Sevilla. El sector advierte de que los retrasos ya se prolongan durante meses en algunos casos y están afectando tanto a los alumnos como a la viabilidad de los propios centros de formación vial.

"Necesitamos más examinadores y más exámenes"

Las autoescuelas reclaman una solución urgente para ampliar el número de pruebas prácticas disponibles. Según explican, el volumen de alumnos preparados para examinarse ha crecido en los últimos años, pero la plantilla de examinadores no se ha reforzado al mismo ritmo. A ello se suman jubilaciones y traslados que no se han cubierto con rapidez, lo que ha reducido aún más la capacidad para convocar exámenes.

Protestas de las autoescuelas / CHENCHO MARTÍNEZ / COR

"Necesitamos más examinadores y más exámenes, básicamente para poder seguir ofreciendo nuestro servicio", explicaba en su día a El Correo de Andalucía Aarón Quintero, profesor de Autoescuela Quintero, con centros en Burguillos y Castilblanco de los Arroyos. El profesional compara la situación con la de un negocio que tiene demanda, pero no puede aumentar su actividad porque depende de una administración que no le facilita más capacidad de respuesta.

El problema, según el sector, no sólo afecta a quienes están esperando para obtener el carné. También limita la actividad de las autoescuelas, que no pueden planificar con normalidad sus clases ni incorporar nuevos alumnos al ritmo habitual. En muchos casos, los aspirantes deben seguir pagando prácticas para no perder soltura mientras aguardan una fecha de examen.

Miles de alumnos pendientes del carné de conducir

La protesta de este viernes en Sevilla busca precisamente poner el foco en esa situación de bloqueo. Para los alumnos, la espera supone frustración, más gasto y dificultades para organizar su vida personal o laboral, especialmente en los casos en los que obtener el carné es necesario para trabajar o desplazarse.

El sector sostiene que la solución pasa por reforzar la plantilla de examinadores y aumentar los cupos de pruebas prácticas. Mientras tanto, las autoescuelas sevillanas mantienen su denuncia: hay alumnos preparados para examinarse, centros con capacidad para formar y una demanda creciente, pero el sistema actual no permite absorber el volumen de solicitudes.