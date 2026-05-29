Cae el número de personas atendidas por Cáritas en Sevilla por debajo de las 35.000 personas: "La vivienda se ha consolidado como motor de exclusión"

Cáritas atendió en 2025 a casi 34.000 personas en la provincia de Sevilla. Aunque estas cifras suponen una reducción conforme a los años anteriores, especialmente si se mira a los años posteriores al Covid, desde la institución de la Iglesia Católica sostienen que la sociedad no puede "normalizar esta realidad" y reclama a los gobiernos responsables que "apuesten seriamente para revertir esta situación".

Un año más, en vísperas del Corpus Christi, el Arzobispado de Sevilla ha presentado su memoria anual de Cáritas 2025. El informe muestra cifras que coinciden con las del informe de la Fundación Foessa y pone el foco en que el 23% de la población andaluza vive en situación de exclusión social y el 10,2% de los andaluces padecen exclusión severa. Ante este panorama, Cáritas ha atendido a 33.840 personas en Sevilla.

Entre los principales ámbitos en los que el papel de Cáritas ha tomado más relevancia está la vivienda y el desempleo que, según el director de Cáritas Diocesana, Miguel Ángel Carbajo, "se han consolidado como dos de los principales motores de exclusión". De hecho, pese a la caída de un 14% en el número de personas acompañada, los gastos en vivienda han provocado que la reducción de inversión económica "se mantiene en una cifra bastante ostensible".

Más de 10 millones de euros

La Iglesia Católica ha invertido casi 10 millones de euros en atender a personas que lo necesitaban, la mayor parte, un 87%, se destinó directamente a la acción social. Así, el informe apunta que lo han acompañado a 30.227 personas en atención primaria, 399 personas sin hogar, a 567 personas migrantes, 401 mayores, 151 mujeres y 554 menores y han orientado a 850 personas desde los servicios específicos.

Desde Cáritas sostienen que la reducción del número de personas atendidas responde a "la modificación en la regulación laboral y a las mejoras en el ingreso mínimo vital (IMV)", que reciben más de 250.000 hogares en la comunidad autónoma. Esto ha reducido "la aportación económica en el acompañamiento", aunque no se ha notado un descenso sustancial en los gastos por el aumento de otras necesidades.

En concreto, según los datos ofrecidos por el responsable de la institución, Cáritas ha invertido más de 850.000 euros relacionados con la vivienda. Además, el 23% de los recursos económicos de los que dispone la institución han sido destinados a la atención primaria con acciones como el reparto de 11.000 tarjetas monedero. Estos fondos se han conseguido en un 71% gracias a los fondos aportados por los socios.

El arzobispo lamenta la "consolidación de la precariedad"

Carbajo ha aplaudido el papel que desempeñan la Cáritas parroquiales a lo largo de la provincia, que permiten una mayor capilaridad y a los 2.596 voluntarios. De esta forma, la institución ha podido atender a 12.431 hogares sevillanos y han realizado más de 83.000 intervenciones, "la mayoría vinculada a bienes de primera necesidad". Este último punto tiene un "peso creciente" en la vida de muchas familias.

Como ha recordado el arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, Sevilla cuenta con barrios como el Polígono Sur o Los Pajaritos, que se sitúan entre los más pobres de España, "año tras año". Así, ha denunciado la "consolidación de la precariedad" y ha puesto el foco en los principales afectados, entre los que ha enumerado a las personas migrantes afectadas por la irregularidad administrativa, los hogares monoparentales o las personas sin hogar.

"La memoria vuelve a mostrarnos una realidad de una sociedad marcada por realidades que no desaparecen", ha lamentado Carbajo. Así, ha querido hacer una petición a los responsables políticos para que "refuercen la respuesta en materia de vivienda, que agilicen el acceso a la ayuda social y a la dependencia". "No podemos normalizar esta realidad, no podemos mantenernos ajenos a ella", ha lamentado.