La Casa de la Mujer 'Directora Olga Carrión' abre en Sevilla Este como espacio de igualdad y apoyo

La Casa de la Mujer ‘Directora Olga Carrión’ ya es una realidad en Sevilla Este. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha acompañado esta mañana al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración de este nuevo espacio municipal, que rinde homenaje a Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), fallecida el pasado 10 de abril a los 51 años.

En declaraciones a los medios López ha valorado el compromiso de Olga Carrión con las mujeres y ha destacado que "gracias a su compromiso, valentía y eterna sonrisa devolvió la esperanza a muchas que creían que nunca iban a volver a ser felices". Además, la responsable andaluza ha agradecido al Ayuntamiento de Sevilla y a su alcalde "esta iniciativa tan emotiva" y ha subrayado que "es todo un acierto que este espacio lleve el nombre de Olga Carrión, porque conjuga perfectamente sus dos grandes pasiones: la igualdad y la política municipal".

"Olga era tenaz, valiente, luchadora y constante. Gracias a su sonrisa infinita y eterna ha conseguido hacer sonreír a cientos de mujeres anónimas desde el Instituto Andaluz de la Mujer", ha resaltado la consejera, para poner en valor que "ha luchado contra viento y marea por conseguir sacar adelante hitos tan importantes como el derecho a la prestación económica a huérfanos de la violencia de género o los centros de crisis 24 horas".

Asimismo, Loles López ha incidido en que "la sonrisa eterna y la valentía de Olga han hecho felices a muchas mujeres que creían que nunca iban a volver a sonreír y también a sus familias". "Ella tiene su casa en cada uno de nuestros corazones y nos seguirá iluminando desde donde esté. Fue un privilegio el día que se nos cruzó en el camino", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha subrayado que "esta casa lleva el nombre de Olga Carrión porque ella representa exactamente lo que este espacio quiere ser: compromiso con las mujeres, cercanía y vocación de servicio público". "Es, ante todo, un espacio para todas. No para algunas mujeres. Para todas. Sea cual sea su situación, su edad, su origen, su circunstancia vital. No hace falta estar en una situación de crisis para venir aquí. Basta con querer crecer, aprender, relacionarse, encontrar un lugar donde sentirse acompañada", ha explicado.

Al hilo, Sanz ha subrayado que la Casa de la Mujer ‘Directora Olga Carrión’ es un espacio para todas las sevillanas, "donde encontrar compañía, formación, herramientas para mejorar su empleabilidad y su bienestar personal". "Lo inauguramos con el nombre de Olga Carrión porque ella representa exactamente eso: compromiso con las mujeres, cercanía y vocación de servicio público. Es la manera más justa de honrar su memoria", ha puesto en valor el primer edil hispalense.

Según han precisado la Junta y el Consistorio, la Casa de la Mujer ‘Directora Olga Carrión’, ubicada en la calle Cueva de Menga, es un espacio municipal, de acceso libre y gratuito, concebido como punto de encuentro, socialización y crecimiento personal y profesional. Se trata de un lugar abierto a cualquier mujer que resida o trabaje en Sevilla y donde se puede acceder directamente, sin necesidad de cita previa, salvo para los servicios de atención individualizada.

Este espacio estará atendido por un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga coordinadora, una especialista en relaciones laborales y una auxiliar administrativa. El centro, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, contará con cuatro espacios diferenciados: un coworking para el trabajo autónomo y colaborativo, una Biblioteca de la Mujer con fondos especializados en igualdad y prevención de la violencia de género, una sala de reuniones y una sala a disposición de las entidades y asociaciones que trabajan con y para las mujeres de la ciudad.

El compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la igualdad

La inauguración de la Casa de la Mujer ‘Directora Olga Carrión’ se enmarca en una política municipal sostenida en materia de igualdad y atención a las mujeres. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene en funcionamiento una red de ocho Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), distribuidos por todos los distritos de la ciudad, que ofrecen asesoramiento jurídico, psicológico y social, así como atención integral a víctimas de violencia de género, complementados por las oficinas municipales de la mujer.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha desarrollado que este mismo mes de mayo ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones municipales para proyectos de igualdad y contra la violencia de género, dotadas con 455.000 euros --20.000 más que en la convocatoria anterior--, y dirigidas a entidades de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la ciudad durante 2026.

De este modo, el Gobierno municipal ha puesto en marcha asimismo el Proyecto de Espacios Seguros para la Mujer y la comunidad Lgtbiq+, una iniciativa "pionera" en Sevilla que, según han explicado desde la Administración local, permite detectar y atender casos de violencia de género y agresiones sexuales en establecimientos comerciales adheridos voluntariamente al programa.

Esta acción, nacida del convenio de colaboración firmado con la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), se extiende también a las grandes fiestas de la ciudad: en la Feria de Abril se desplegaron tres espacios seguros repartidos por el Real, y el programa estará igualmente presente en la Velá de Santa Ana, con el objetivo de hacer de las celebraciones sevillanas fiestas más seguras, inclusivas y libres de violencias.

Vocación de servicio público

Olga Carrión Mancebo nació en Sevilla en 1974 y era licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Dirigía el Instituto Andaluz de la Mujer desde el año 2022 desde donde impulsó numerosas actuaciones dirigidas a la atención de las víctimas de violencia machista, la ampliación de los recursos públicos destinados a las mujeres andaluzas y el fomento de la igualdad, especialmente, entre la juventud.

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Carrión desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Sevilla, donde trabajó como técnica en áreas como Mujer, Turismo, Cultura, Protocolo, Economía y Empleo, y fue directora del Distrito Casco Antiguo entre 2011 y 2015.