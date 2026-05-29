De un cinco a un 13,5 y de Arqueología a Medicina: las notas de corte más altas y más bajas en la Universidad de Sevilla

Quedan días para que empiece la selectividad y los más de 14.126 jóvenes que se presentarán en Sevilla tienen un objetivo entre ceja y ceja. Algunos solo necesitan aprobar la Prueba de Acceso a la Universidad, otros confían en obtener un buen resultado y otros, una minoría, necesitan rozar la excelencia y superar la barrera del 12 sobre 14. Desde la Universidad de Sevilla ofertan 92 titulaciones en sus 27 centros propios y las notas de corte se mueven de extremo a extremo. Desde el 5,51 de Antropología Social y Cultural hasta el 13,08 del doble grado en Matemáticas y Estadística o el 13,34 de Medicina.

Las notas de corte más bajas tienen dos lecturas, suelen ser carreras con poca demanda -y por ende con poca oferta- y, en algunos casos, también con la demanda laboral más escasa. Esto último tiene excepciones relevantes. La titulación con la nota de corte más baja de la Hispalense es Turismo en inglés, cuya nota se quedó el año pasado en un 5,45. Si se tiene en cuenta que según el Ministerio de Educación la nota de acceso mínima necesaria es 5, la exigencia para entrar en esta carrera es mínima.

Le siguen otras titulaciones como el doble grado en Geografía y Historia, con un 5,67 y Finanzas y Contabilidad, que pese a ser una carrera con una nota alta cuando forma parte de un doble grado, como titulación individual solo requiere de un 5,78. El grado en Periodismo también es uno de los que ostenta una nota más baja, tan solo un 5,9 de 14 así como Publicidad y Relaciones Públicas, con un 5,51, o Filología Hispánica, que pese a su alta tasa de inserción laboral entre los egresados de la US, su nota de estanca en el 5,85.

También destacan otros grados como el de Arqueología (6,1), Estudios del Asia Oriental (6,25), Estudios Ingleses (6,5) o los dibles grados con Derecho y Filosofía (6,14) o con Finanzas y Contabilidad (6,16).

De Medicina a Bioquímica: las notas más altas

En el otro extremo del listado, las carreras con las notas de corte más exigentes en le Hispalense. Todas superan el 11 y algunas rozan incluso el 14. Es decir, solo los expedientes más brillantes de cada promoción tienen opciones a estudiar alguna de estas carreras.

Como cada año, Medicina se sitúa entre las titulaciones con mayor dificultad de acceso. Su nota, que el año pasado se quedó en un 13,34, es una de las más altas de la tabla. Siguiendo en la rama sanitaria, también destaca Enfermería, con un 12,08 y Biomedicina Básica y Experimental, con un 13,06. Además, también se incluyen en la lista Odontología, cuya nota alcanza el 13,21 y el doble grado en Fisioterapia y Ciudad de la Actividad Física y del Deporte, con un 13,29.

En el ámbito de las Ciencias, destaca Bioquímica, con un 12,42 así como el doble grado de Física y Matemáticas, con un 13,59. En este sentido, Matemáticas se corona como una de las titulaciones más exigentes, alcanza el 13.08 en el doble grado con Estadística.

Finalmente, otras titulaciones de la rama de las Ciencias Sociales también se posicionan entre las más complicadas, como es el caso de Derecho y Economía, con un 11,73 o Periodismo y Comunicación Audiovisual, con un 11,68.

En términos generales, la rama con las notas más bajas en sus titulaciones es Artes y Humanidades. En su caso, hay 14 carreras que forman parte de este ámbito, pero la nota media se estanaca en el 7,68. En el otro extremo de la balanza está la de Ciencias de la Salud, cuya nota media es del 11,9. Le siguen las carreras que forma parte de las Ciencias, con una nota media del 11,68 y de Ingeniería y Arquitectura, con 26 titulaciones y una nota media de 10,12.