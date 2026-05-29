Comienza la nueva Agua Mágica: el parque acuático inicia la temporada 2026 y estrena acceso independiente por primera vez en su historia

Agua Mágica está de vuelta y, por primera vez, dispondrá de una entrada propia. El parque acuático abrirá sus puertas este sábado 30 de mayo. La independencia respecto a la zona de Isla Mágica responde al aumento de visitantes que registró el pasado verano, motivado por la ampliación del parque en más de 5.000 metros cuadrados. Este año los sevillanos podrán acceder por un precio de 20 euros sin tener que comprar la entrada para ambas zonas.

Como adelantó El Correo de Andalucía, la gran novedad de la presente edición será el acceso directo a las atracciones acuáticas sin tener que abonarlo conjuntamente con Isla Mágica. Será a través de una puerta ubicada entre su espacio de oficinas y el edificio de Canal Sur en La Cartuja. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprobó en febrero, durante la reunión de su Comisión Ejecutiva, concederle al parque una licencia de obra de reforma.

Más de 50.000 visitantes nuevos el pasado verano

Las buenas cifras cosechadas el pasado verano de 2025 por la ampliación del parque acuático ha motivado esta decisión. El número de visitantes de la temporada de Agua Mágica 2025 subió en más de 50.000 personas, además, se consolidaron las visitas de clientes repetidores. "Agua Mágica tiene entidad suficiente para funcionar como parque independiente y así será desde esta temporada", ha señalado el parque en una nota.

Hace un año, Agua Mágica inauguró una nueva zona de más de 5.600 metros cuadrados, con el fin de mejorar la experiencia del visitante. Se incrementó el número de hamacas hasta un total de 358 unidades, repartidas en 179 sombrillas. Igualmente, la nueva oferta incluyó más aseos y el restaurante “La Palapa”. Respecto a las nuevas atracciones que trajo la referida ampliación, destacaba la Laguna Turquesa, un amplio espacio especialmente diseñado para los más pequeños, así como el Templo de las Gemas, un conjunto de siete toboganes, de diferentes intensidades, en los que deslizarse hasta una piscina de baja profundidad.

Los cambios se sumaron a la oferta habitual de Agua Mágica donde predomina su gran piscina de olas situada en la Playa Quetzal; El Arrecife, una piscina familiar con juegos de anillas y una tirolina; así como una zona de relax con chorros de agua y varias áreas para los más pequeños. Del mismo modo, dispone de una amplia oferta de toboganes de última generación con diferentes alturas en los que experimentar velocidad y emoción a raudales y Río Lento.

Tickets desde 20 euros para acceder solo al parque acuático

Además, esta novedad no afectará solo a la forma de acceder al recinto. El parque también ofrecerá nuevas modalidades y tarifas de entradas, de forma que Agua Mágica tendrá un precio independiente y al mismo tiempo se podrán comprar tickets combinados con los que poder montarte en las atracciones de ambos espacios.

La entrada podrá adquirirse online con un precio muy reducido desde 19,90€ o el mismo día en la taquilla por 32,90€. En cualquier caso, los visitantes podrán comprar una entrada combinada para disfrutar de los dos parques a un precio muy competitivo desde 29,90€. También, existe una tercera opción para disfrutar de un día para cada parque con el paquete denominado Dos días, dos parques, que cuenta con un precio fijo de 54,80€ para adultos y 45,90€ para niños y jubilados.