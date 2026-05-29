Icónica Santalucía Sevilla Fest
Isabel Pantoja mantiene su concierto en Icónica Sevilla Fest tras la baja de Il Divo
El festival ofrecerá la devolución íntegra de las entradas a quienes no quieran asistir al concierto tras la ausencia de Il Divo
Isabel Pantoja actuará finalmente en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 27 de junio de 2026, aunque lo hará con un cambio importante en el formato del espectáculo previsto inicialmente. Tras el comunicado emitido por Il Divo anunciando su baja en el concierto, el festival ha confirmado que la actuación de la tonadillera sevillana se mantiene dentro de la programación.
La propuesta original había sido concebida como un espectáculo único junto al conjunto lírico internacional. Sin embargo, tras la baja de Il Divo, la cita seguirá adelante con un nuevo planteamiento diseñado especialmente para la ocasión. Isabel Pantoja estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga, manteniendo así el carácter especial del concierto en la Plaza de España de Sevilla.
El concierto de Isabel Pantoja seguirá adelante en Icónica
Desde la organización de Icónica Santalucía Sevilla Fest han lamentado las molestias que esta situación, ajena al festival, haya podido ocasionar al público. No obstante, la promotora ha querido subrayar que el concierto continúa adelante y que la noche conservará su condición de espectáculo exclusivo dentro del ciclo sevillano.
Aquellas personas que, tras el cambio anunciado, prefieran no asistir al concierto podrán solicitar la devolución íntegra de sus entradas a través del correo electrónico info@ayudaeventos.com.
La actuación de Isabel Pantoja se mantiene así como una de las grandes citas de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que volverá a reunir música y patrimonio en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital andaluza.
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