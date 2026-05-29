Sevilla se queda sin un gran pacto para solucionar el problema de la vivienda: "¿De verdad no están de acuerdo en ninguna de las 43 propuestas?"

Desde un extremo de la izquierda al extremo de la derecha, todos los grupos municipales están de acuerdo en que hay un problema de vivienda en Sevilla. Sin embargo, los concejales de PP, PSOE, Vox y Con Podemos-IU han escenificado este viernes por la mañana, en un pleno extraordinario impulsado por los socialistas, que no importa su gravedad si eso implica tener que pactar. Cada formación política ha puesto sus cartas encima de la mesa, pero ninguna de las 43 medidas planteadas por el proponente, el portavoz socialista y exalcalde Antonio Muñoz, han contado en el voto favorable de la derecha, solo de sus vecinos de bancada. "¿Nada les parece bien?", se preguntaba Muñoz tras conocer los votos. "¿Se puede ser más arrogante, autocomplaciente o darse más autobombo?", le decía al alcalde, José Luis Sanz.

El PSOE ha planteado medidas como una moratoria de tres años sin aprobar más pisos y apartamentos turísticos, penalizar los hogares vacíos o que, "en ningún caso, el Ayuntamiento de Sevilla ni sus entidades dependientes enajenarán viviendas o suelos a fondos buitre o a grandes tenedores". "Proponemos un pacto o acuerdo por la vivienda. Sería importante lanzar un mensaje a los barrios de que tenemos un acuerdo de ciudad. Este problema no va de ideología", exponía Muñoz, apelando a "la flexibilidad" para que al menos alguna de las 43 medidas fuese aceptada si alguna chocaba con la ideología del resto de formaciones.

El planteamiento socialista ha sido claro. Para ellos, los logros del actual Gobierno local en manos de los populares son una herencia. "Ahora en muchos de esos desbloqueos podrá entregar algunas llaves. Y me alegro porque va en beneficio de los sevillanos. Usted está metiendo goles gracias a nosotros, señor Sanz", le ha dicho Muñoz al alcalde. "Desde el suelo hasta la llave pueden pasar cinco o seis años. Se ha encontrado una Emvisesa saneada con proyectos redactados, y nosotros nos la encontramos en la UVI", ha continuado el portavoz del PSOE, recordando la frase del que fuera presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, y tirando del fútbol como metáfora. El PSOE fabrica la jugada y el PP remata a puerta vacía.

Muñoz ha descrito problemas como la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda, la escasez de vivienda asequible, recalificaciones de suelos, bonificaciones a apartamentos turísticos, que se tenga que destinar más de 30% del sueldo a pagar un piso, la especulación, la proliferación de pisos turísticos, las casas vacías, o la ausencia de zonas declaradas tensionadas. Siguiendo con las metáforas, la concejal Myriam Díaz ha tirado de agricultura. "Le dejamos el terreno sembrado, abonado y regado y ahora están recogiendo la cosecha”, ha asegurado en relación a la situación de Emvisesa. Y también ha recurrido al lenguaje educativo: "No tienen matrícula de honor, tienen un suspenso como una catedral".

El PP vota en contra de un PSOE que "solo construyó 83 viviendas"

Realmente, del PP, como grupo mayoritario, era el que tenía en su mano que las propuestas salieran adelante, pero no ha estado ni cerca esa posibilidad. La base de sus argumentaciones ha sido la falta de "credibilidad". "¿Un pacto con quién? ¿Con ustedes que solo hicieron 83 viviendas y no rehabilitaron ninguna? Fue un desastre. ¿Un pacto con el Gobierno de la Nación que nos quita dinero constantemente?", razonaba Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo.

El concejal del PP se ha defendido de las acusaciones asegurando no hablar con fondos buitres, destacando el funcionamiendo de la oficina Sevilla Acelera para agilizar proyectos, el desbloqueo de proyectos, la regulación de pisos turísticos aprobada de la mano de Vox, la instalación de ascensores, la rehabilitación de viviendas, o la bajada del IBI y las bonificaciones del ICIO. También ha rechazado que haya zonas tensionadas porque "es intervenir en el precio y reducir la oferta", y ha valorado que "están funcionando las medidas contra pisos turísticos".

Dentro del barro al que han entrado los grupos, teniendo que intervenir especialmente Manuel Alés, presidente del pleno, para mandar callar a concejales socialistas, Con Podemos-IU y Vox han sacado también sus armas. "Barrios enteros llenos de viviendas, sin bibliotecas, colegios y zonas verdes. Nos estamos convirtiendo en una ciudad dormitorio. Es un pelotazo puro y duro de toda la vida. Cuando el PP se pone a construir vivienda protegida, nos sorprenden con VPO a 350.000 euros. Es inmoral. No podemos consentir que Emvisesa se convierta en una agencia inmobiliaria de pisos de lujo", ha defendido Susana Hornillo, desde Con Podemos-IU.

Podemos-IU pide mucha intervención en vivienda en Sevilla y Vox quiere liberalizar

"Debemos prohibir comprar viviendas no residenciales. Ni fondos buitres ni especuladores. Ni un solo piso más para especular. Una moratoria y el cierre inmediato de pisos turísticos irregulares. Blindaje permanente de viviendas protegidas. Quien compre vivienda protegida, solo a un precio regulado. Hay que crujir a impuestos a los grandes tenedores y bancos con viviendas vacías. O una tasa turística", ha enumerado Hornillo. En el lado opuesto, claro ha estado Vox. "Es una conjunción de paranoias por parte de Podemos, recomiendo que se vaya a vivir a Corea del Norte, estamos rozando la locura", ha comenzado su concejal, Gonzalo García de Polavieja, que ha llevado su metáfora a un incendio. Las propuestas del PSOE son "un mal intento para parecer un bombero en vez de un pirómano".

Por parte de Vox, se falla en el diagnóstico, "por eso todo lo que viene después está mal". "Han dicho que hay escasez de vivienda asequible, pero no, hay escasez de vivienda, y por tanto asequible. Y lo de las 24.000 viviendas vacías es algo simplista, están las okupadas, hay pisos patera, están las que los propietarios no ponen en alquiler por leyes que protegen al okupa, o las que están a disposición de sus dueños que viven fuera y quieren venir a Sevilla en Semana Santa", ha afirmado García de Polavieja.

"Ninguna propuesta sirve para aumentar la oferta. Ni una mención a liberalizar. Es lo que favorecería a incrementar la oferta. No limiten, amplíen, que todo aquel que construya tenga alfombra roja", han proseguido desde Vox. También han defendido una bajada del IVA para la compra de una primera vivienda, tipos superreducidos, reducir la tramitación burocrática o su apoyo al PP para desbloquear proyectos urbanísticos en el Puerto de Sevilla o el Higuerón Norte.

Ningún grupo se da la razón entre sí. "Tienen Emvisesa, capacidad urbanística, el PGOU y gobiernan el Ayuntamiento y la Junta", les ha criticado Myriam Díaz. Les han dado la espalda a los jóvenes. Han dicho que no a frenar alquileres abusivos, a actuar contra viviendas vacías, a frenar los pisos turísticos. La autocomplacencia genera fracaso", ha lamentado Antonio Muñoz. "¿De verdad en ningún punto están a favor? Ha sido una clase magistral de sectarismo. Estamos ante una emergencia habitacional. Miles de jóvenes y familias están siendo expulsados. Las propuestas eran de sentido común. Más vivienda asequible, menos especulación, y más rehabilitación", ha concluido Ismael Sánchez, de Con Podemos-IU.

Juan de la Rosa ha cerrado hablando de "falsas promesas del PSOE". "Es sorprendente que ustedes que hicieron 83 viviendas, ocho ascensores y ninguna rehabilitación pretendan recuperar credibilidad". "Seguimos diciendo que sí al desbloqueo de suelos, a la rehabilitación de la Barzola, a Los Pajaritos, a las viviendas hechas por Emvisesa, a la gestión. Le decimos que no a su demagogia e ineptitud", ha concluido el delegado de Urbanismo, poniendo fin a un debate que realmente de intercambio de opiniones ha tenido poco porque cada uno tenía claro lo que iba a pasar, nada.