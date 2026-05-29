Justas a caballo, mercado de artesanía y comida temática: así celebra este municipio de Sevilla su Torneo Medieval este fin de semana

Sevilla se trasladará este fin de semana al siglo XIV con la recreación histórica 'Los Cuatro Reinos: El Gran Torneo Medieval', una experiencia inmersiva instalada en Dos Hermanas en la que los asistentes podrán disfrutar de justas a caballo, combates cuerpo a cuerpo, espectáculos, mercados, artesanía y comida temática.

Esta recreación, que se llevará a cabo en el Gran Hipódromo de Andalucía, situado en Dos Hermanas, se extenderá desde este sábado hasta el domingo con una amplia programación para toda la familia, con actividades de tiro con arco o lanzamiento de hacha supervisado, un 'Rincón del Escudero', y puestos de comida y bebida inspirados en la época.

Un viaje al reinado de Pedro I de Castilla desde Sevilla

Con esta actividad, la organización busca llevar al público al año 1363 con una iniciativa inspirada en el reinado de Pedro I de Castilla.

Para ello, nace este Gran Torneo Medieval en el que el rey Pedro I convoca a los campeones de Aragón, Granada, Castilla y Navarra para demostrar el poder de su corte y levantar el ánimo de su pueblo a través de unas competiciones de habilidad y entretenimiento.

'Los Cuatro Reinos: El Gran Torneo Medieval', la experiencia medieval inmersiva que se celebra este fin de semana en Dos Hermanas (Sevilla) / Los Cuatro Reinos

Los escogidos de cada reino realizarán distintas pruebas ante el público, como justas a caballo, combates cuerpo a cuerpo, doma natural y captura de anillas al galope.

El público también participa en esta recreación medieval

"Y podrás elegir tu reino al que apoyar y vivir desde dentro una recreación histórica", señala la organización al respecto.

De ese modo, el recinto se dividirá en cuatro espacios, con cuatro colores diferenciados, uno por cada reino participante, para que los visitantes puedan escoger a qué campeón apoyar y animar.

'Los Cuatro Reinos: El Gran Torneo Medieval', la experiencia medieval inmersiva que se celebra este fin de semana en Dos Hermanas (Sevilla) / Los Cuatro Reinos

Los cuatro reinos del torneo medieval de Dos Hermanas

El sector de Granada se identificará con el color verde; el de Castilla, con el rojo; Aragón, con el amarillo; y Navarra, con el azul.

Estas exhibiciones, que tendrán una duración de 60 minutos, se llevarán a cabo el sábado a las 11.00, 18.00 y 21.00 horas, y el domingo a las 18.00 y 21.00 horas.

'Los Cuatro Reinos: El Gran Torneo Medieval', la experiencia medieval inmersiva que se celebra este fin de semana en Dos Hermanas (Sevilla) / Los Cuatro Reinos

Sin embargo, la experiencia de los asistentes comenzará 90 minutos antes del inicio del show, cuando se abrirán las puertas del hipódromo para que puedan disfrutar del ambiente y las actividades instaladas en el lugar.

Horarios, actividades y entradas del Gran Torneo Medieval

En el recinto, se encontrarán un entorno recreado al estilo medieval, con mercado temático, campamento, artesanía y actividades participativas, así como una zona de desafíos con tiro con arco y lanzamiento de hachas supervisado, entre otros

Este entorno también contará con espacios familiares como el 'Rincón del Escudero', así como puestos de comida y bebida para coger fuerzas antes del espectáculo.

'Los Cuatro Reinos: El Gran Torneo Medieval', la experiencia medieval inmersiva que se celebra este fin de semana en Dos Hermanas (Sevilla) / Los Cuatro Reinos

Las entradas para acudir a 'Los Cuatro Reinos: El Gran Torneo Medieval' se pueden adquirir desde 18,90 euros para niños de menos de 14 años y desde 24,90 euros para los adultos.