Le preguntan a una estudiante de Madrid quién es el presidente de la Junta de Andalucía y asegura que es Juan y Medio: "Es el de corazón"

Juan y Medio es una de las figuras más queridas y conocidas de toda Andalucía y uno de sus mayores emblemas de la comunidad por todo el mundo. Una relevancia y reconocimiento que ha hecho que incluso le hayan confundido con el presidente de la Junta de Andalucía.

Es lo que ha ocurrido durante la sección '¿Quién es Felipe González?' del programa de La Sexta 'El Intermedio', en el que el reportero Isma Juárez sale a la calle a preguntar a los jóvenes sobre el expresidente del Gobierno y distintos temas de actualidad para poner a prueba sus nociones de política.

La confusión de Juan y Medio con el presidente de la Junta

Un reto que le llevó a las puertas de un instituto de Madrid para hacer estas cuestiones a dos estudiantes, Isabel e Iria. Ante la primera pregunta, la que encabeza la sección, sobre quién es Felipe González, ambas jóvenes, aunque dubitativas, respondieron asegurando primero que es "un político" para añadir que "fue un presidente de España".

La complicación llegó cuando el reportero les preguntó por el nombre del "que hasta ahora ha sido presidente de la Junta".

En un primer momento, las jóvenes aseguraron no saber quién era, afirmando Iria que "no me suena de nada" e Isabel que "le pongo la cara pero no sé, tiene cara así ancha, lo de la sanidad lo hizo fatal y no me gusta".

La pista de Isma Juárez que llevó a la respuesta viral

Para ayudar a las jóvenes, el comunicador les quiso dar una pista señalando que se llama "Juan", tras lo que Iria afirmó que es "Juan y Medio".

"Es el presidente moral de Andalucía", afirmó el presentador, a lo que la joven recalcó que es "el presidente de corazón". "Es el presidente que todos querríamos en Andalucía, efectivamente", continuó relatando el reportero ante las risas de las jóvenes.

Ante una nueva pista del periodista sobre que su nombre era "Juanma", Isabel consiguió responder adecuadamente señalando que su nombre es Juan Manuel Moreno Bonilla. "Juan y Medio os ha inspirado", recalcó el presentador.