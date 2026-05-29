Del 'Mira el Betis' a la Torre Pelli: un siglo de pánico sevillano a romper el techo de la Giralda

En el skyline sevillano hay dos construcciones que resaltan sobre el resto. La primera es la Giralda, el mayor símbolo de la ciudad, y la segunda es la Torre Pelli, que en 2015 cambió con la idea de las alturas de los sevillanos. Sin embargo, esto podría no haber sido así, Sevilla estuvo a punto de tener otro rascacielos en el Prado de San Sebastián, el Mira Betis, cuya construcción se esperaba para 1925, pero nunca fue.

El concepto de edificio que la empresa alemana Saxem & Jochem le presentó al Ayuntamiento de Sevilla es muy similar a las construcciones que se presentan hoy en la ciudad y a la propia Torre Pelli. La idea era poder construir un hotel en la parte más alta del inmueble, que tendría 25 plantas, y en las plantas bajas tendría un complejo de tiendas, oficinas e incluso un cine del mismo abierta a la ciudadanía.

"Esa era la tipología americana del rascacielos clásico", explica Reyes Abad, doctora por la Universidad de Sevilla, historiadora del arte y especializada en Artes Visuales, a El Correo de Andalucía. Aun así, la investigadora reconoce que "lo del cine de verano en la terraza es una fantasía total". "Sevilla preparándose para la Expo y de pronto te llega un rascacielos. Me los imagino pasándose el documento nerviosos", cuenta.

¿Qué límite de altura tienen las construcciones de Sevilla?

Han pasado 100 años desde entonces, pero para Abad, "cada debate es una réplica de 1925". Ahora, cada vez que alguien ve Sevilla "lo que domina la ciudad es el rascacielos", sin embargo, recuerda que cuando se presentó Torre Sevilla, ubicada al otro lado del río y en plena expansión de La Cartuja, la situación era distinta. Aun así, aclara que el Mira el Betis no hubiese destacado tanto, ya que, a diferencia de la Pelli, hubiera estado rodeado de edificios de altura.

Cien años de 'Mira el Betis', el rascacielos proyectado en El Prado en la antesala de la Exposición del 29 / El Correo

Una de las excusas contra la edificación era que su altura podría alterar la fisionomía de la ciudad, marcada por la Giralda. "Hemos dado por hecho que desde que se construye la Giralda no se podía construir por encima", señala la doctora. Nada más lejos de la realidad: "La primera sorpresa del Ayuntamiento es que no estaba estipulada la construcción en altura, a partir de ahí se coge la Giralda como referencia, algo que establece la Academia de Bellas Artes".

La disputa sobre la construcción del edificio se extendió en el Ayuntamiento durante unos años. "El rechazo de una arquitectura dice más de una ciudad que lo que se hace", asegura para puntualizar que había concejales que sí estaban a favor, al igual que la prensa. Abad puntualiza que la firma alemana presentaba el "gran ensanche" que planeaba la ciudad, aunque "mantenerlo se les haría una bola increíble, porque en España no había rascacielos".

¿Qué ocurrió con la propuesta de los alemanes?

"La conclusión es que parte de Sevilla es lo que es por unos alemanes", sentencia Abad, que explica que unque el Ayuntamiento rechazó el proyecto, en 1926, apenas un año después, "le copiaron la idea". De hecho, no hay más que ver otras construcciones de la época como lo es el Hotel Colón. "Lo han dejado más bajito, pero es igual que los de Nueva York", subraya. O los propios juzgados, que son como el Mira el Betis sin la torre.

Tal fue el rechazo, que el plan de fomento del alojamiento de la ciudad "incluye una moción que prohíbe el estilo modernista como amenaza ideológica relacionada con Europa", sostiene. Los alemanes sabían esto, pero trataban de adaptar la ciudad al público de la Exposición del 29. De hecho, como apunta, "la paradoja es que en Sevilla casi todo el mundo vive en pisos". "Hubiera sido como ahora pero más ordenado, hubiera habido un criterio", insiste.

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"¿Cómo vais a prohibir estilos arquitectónicos innovadores?", se pregunta Abad, que admite que "con la Feria al lado hubiera sido una foto alucinante". Saxem & Jochem proponía no solo una nueva fachada para los edificios, sino también una revolución en el interior con elementos como los ascensores. La investigadora sostiene que era a lo que estaban acostumbrados los europeos por lo que "no podían ofrecer solo las casitas de Heliópolis".