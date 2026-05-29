Rancio rescata la esencia de la Sevilla vecinal con una sorpresa en el Polígono San Pablo

Rancio ha vuelto a poner el foco en la Sevilla más cotidiana, la que “late en los barrios”. Desde el Polígono de San Pablo, se desplaza hasta el cruce de las calles Jericó y Jerusalén, junto al Kiosco Tere, para reivindicar el papel de las asociaciones vecinales y animar a participar en una jornada organizada para apoyar la recuperación de la 'Asociación de Vecinos La Pancarta'.

“Cuando tú dices: ‘es que la Sevilla de antes…’, vente a los barrios”, señala mientras nos muestra el local de la AAVV La Pancarta y destaca que, aunque el inmueble “no está en el mejor estado del mundo”, el proyecto que se impulsa en torno a él es “mucho más bonito”.

La cita será este sábado 30 de mayo, desde las 11:00 horas, en el patio del Kiosco Tere. Según el cartel que aparece en el vídeo, la jornada se presenta bajo el lema 'Las músicas de San Pablo' y contará con una mesa informativa, paella, música con DJs locales y colaboradores vinculados a Califato ¾, además de una tómbola con artículos cedidos por artistas y grupos.

Rancio anima a los sevillanos a acercarse, “tomarse una paellita, una cervecita” y contribuir a hacer barrio. En su mensaje, subraya que este tipo de colectivos son los que mantienen vivos los tejidos sociales de la ciudad y recuerda que “entre todos” se puede ayudar a recuperar la asociación vecinal.

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Una invitación directa a participar en la actividad y una defensa de la vida vecinal frente a la imagen más turística o monumental de Sevilla: “Estos tejidos sociales son los que son importantes”, remarca Rancio desde San Pablo.