De acoger vecinos a alojar turistas: Sevilla tiene ya 400 edificios enteros para visitantes, casi el doble que en 2023

En Sevilla capital hay 9.592 pisos turísticos (legales, claro). Unos alojamientos que "el año pasado se redujeron en un 0,54% gracias a la medida adoptada por el Gobierno local", según destacó este pasado jueves el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz. Y mientras este modelo de negocio se contiene, otro crece de manera significativa: "En 2023 había unos 240 apartamentos turísticos, y en la actualidad se contabilizan unos 400 en toda la ciudad", precisó el propio Sanz. Es decir: en solo tres años casi se han duplicado los bloques enteros destinados a acoger visitantes.

Porque no: vivienda -o piso- de uso turístico (VUT) no es lo mismo que apartamento turístico (AT). Estos últimos "se identifican por ley en las fachadas con una placa azul con las letras AT y lo compone siempre un edificio completo, nunca integrado con fin residencial", según detalló la Asociación de Hoteles de Sevilla. "El apartamento turístico no lo regula el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía. Sin embargo, sí tenemos alguna capacidad de regulación sobre la VUT", explicó asimismo José Luis Sanz en el último Pleno municipal.

En octubre de 2024, precisamente el Consistorio hispalense hizo uso de esa competencia e impulsó una normativa con el apoyo de Vox: ni un solo piso para visitantes más en Triana y el centro histórico, y en el resto de barrios, hasta que representen el 10% del total del parque de alquiler. Esto ha provocado "que se desacelere el crecimiento de estas viviendas de uso turístico en Sevilla", según apuntó Sanz. Pero hay una contraparte: ha crecido el número de edificios para los viajeros.

De 240 a 400 AT en tres años

Según la cifra facilitada por el alcalde, la ciudad ha pasado de 240 a 400 AT en los últimos tres años. Desde la patronal hotelera sevillana ya defendieron hace varios meses que "los apartamentos turísticos existen desde hace más de cinco décadas y están regularizados desde entonces, sin provocar subida de precios de la vivienda de alquiler tradicional o incidentes de convivencia con vecinos".

"Es importante que no se use la expresión apartamentos turísticos como sinónimo de viviendas turísticas, ya que esta identificación errónea está causando el desprestigio de una categoría de alojamiento que nació en Sevilla en 1972 de la mano de la familia Adarve", subrayó en su día el presidente de esta asociación, Manuel Cornax. Desde entonces, "no han causado ningún problema entre vecinos ni de legislación frente a otras modalidades de alojamiento, como el hotel".

De uso residencial a comercial "expulsando a vecinos"

"El aumento de los apartamentos turísticos es una consecuencia directa de la regulación de las viviendas de uso turístico", asegura Ibán Díaz, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla. Ahí están los datos: mientras unos -las VUT- se contienen, otros -los AT- se incrementan. "Es la salida que se le ha dado a los más profesionalizados para que puedan seguir creciendo, y que esa normativa solo les afecte a los aficionados".

"La mayoría vendrán de antiguos edificios de alquileres, que muchos han pasado de uso residencial a comercial expulsando previamente a los vecinos", apunta Díaz. "Por eso vemos cómo algunos agentes de gran tamaño y fondos de inversión convierten bloques enteros en apartamentos turísticos. En definitiva, un recurso para seguir ampliando el parque turístico a costa del residencial".