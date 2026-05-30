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Un accidente en la A-49 entre tres coches provoca retenciones de 13 kilómetros de Sevilla a Huelva

Igualmente se registran atascos en la Autopista AP-4 dirección Cádiz hacia las playas

Accidente en la A-49 este sábado.

Accidente en la A-49 este sábado. / DGT

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Una colisión múltiple en la A-49 destino Huelva está provocando retenciones kilométricas en la vía en la mañana de este sábado, entre los municipios de Huévar del Aljarafe y Chucena, en la provincia de Sevilla, según informa a este periódico la DGT y el servicio de Emergencias 112.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11.40 horas de la mañana, cuando una colisión de tres coches a la altura de Chucena provocó grandes retenciones en la autovía A-49, que conecta Sevilla con Huelva, en una jornada donde se preveían grandes desplazamientos hacia las playas.

Según informa la Dirección General de Tráfico, las retenciones son en estos momentos de 13 kilómetros entre los puntos 21 y 23 dirección Huelva, afectando a los dos carriles. Se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y no constan heridos tras el siniestro.

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También atascos en la AP-4

Igualmente, este sábado se registran retenciones en la autopista AP-4 dirección Cádiz hacia las playas, a la altura de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) entre los puntos kilométricos 23 y 27, sin que consten siniestros de tráfico en la zona.

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