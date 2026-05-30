Un accidente en la A-49 entre tres coches provoca retenciones de 13 kilómetros de Sevilla a Huelva
Igualmente se registran atascos en la Autopista AP-4 dirección Cádiz hacia las playas
Una colisión múltiple en la A-49 destino Huelva está provocando retenciones kilométricas en la vía en la mañana de este sábado, entre los municipios de Huévar del Aljarafe y Chucena, en la provincia de Sevilla, según informa a este periódico la DGT y el servicio de Emergencias 112.
Los hechos ocurrieron en torno a las 11.40 horas de la mañana, cuando una colisión de tres coches a la altura de Chucena provocó grandes retenciones en la autovía A-49, que conecta Sevilla con Huelva, en una jornada donde se preveían grandes desplazamientos hacia las playas.
Según informa la Dirección General de Tráfico, las retenciones son en estos momentos de 13 kilómetros entre los puntos 21 y 23 dirección Huelva, afectando a los dos carriles. Se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y no constan heridos tras el siniestro.
También atascos en la AP-4
Igualmente, este sábado se registran retenciones en la autopista AP-4 dirección Cádiz hacia las playas, a la altura de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) entre los puntos kilométricos 23 y 27, sin que consten siniestros de tráfico en la zona.
- La Intervención da un duro revés a la ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas y cuestiona el modelo de concesión a empresas privadas
- El Ayuntamiento de Sevilla cobrará la nueva tasa de basura a hogares y comercios desde octubre y recaudará 30 millones al año
- Vecinos de Pino Montano se unen para limpiar sus calles ante los problemas de 'suciedad y mantenimiento': 'De nuestras plazas no se encarga nadie
- El Ayuntamiento de Sevilla impone multas que suman más de 8.000 euros a una decena de establecimientos por tener veladores ilegales
- Cortes de tráfico en Sevilla por la llegada de las hermandades del Rocío 2026: horarios, recorridos y calles afectadas
- El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles uno de los mercadillos más grandes del Aljarafe: con más de 100 puestos de ropa, calzado y comida
- Encuentran a las dos menores de 13 años desaparecidas en Tomares: la colaboración ciudadana ha sido clave
- Grave accidente entre un turismo y un camión en la AP-4: dos heridos y retenciones de tráfico hacia Sevilla