El Cronómetro, la relojería más antigua de Sevilla y de Andalucía con 125 años de historia: "Este negocio ha pasado dos guerras mundiales, la Guerra civil y muchas crisis"

En las venas sevillanas del casco histórico existen negocios atemporales, comercios de prestigio y tradición. La calle Sierpes es parte del corazón de la capital hispalense y en ella se encuentra el tempo de la ciudad. Hablamos de una relojería con más de un siglo en activo, El Cronómetro. Una tienda que al igual que la Papelería Ferrer cuenta con un cimiento generacional de peso, una heredad familiar extranjera, pero que pronto se convertiría en atrezzo de Sevilla. Este sábado recibe la medalla de Sevilla dentro de los actos por el Día de San Fernando, patrón de la ciudad.

El director de marketing Roque Lage nos comparte un poco de la historia de este simbólico negocio: "Fue fundado en 1901 por Enrique Sanchís Cucart y este año hacemos 125 años". El fundador, proveniente de una estirpe de relojeros valenciana estaba destinado a continuar con la tradición esta vez, en el centro de Sevilla.

"Son en total seis generaciones, dos en Gandía y cuatro en Sevilla", comenta, y añade que la tienda no ha cambiado de ubicación, un hecho comprobable dado que aún conservan su antigua fachada. La cual está compuesta de seis relojes encajados en madera con la colaboración de la marca inglesa Longines, y con un rótulo que pone: El mejor reloj del mundo, un diseño que fue instalado con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1926.

Este sábado 30 de mayo, esta tienda obtendrá la Medalla de Sevilla por "espacio emblemático de la memoria de Sevilla", una distinción que la familia acoge con gran satisfacción. Actualmente, está regentado por Álvaro Sanchís González-Palomino, la sexta generación de una familia relojera de pedigrí que destaca "que siente gran gratificación". "Estamos recogiendo los frutos de lo que mi bisabuelo sembró hace 125 años", comenta.

Álvaro Sanchis, la sexta generación de la relojería El Cronómetro / Elizabeth Arria / Elizabeth Arria

Del reloj de pared al de pulsera

"Lo que es la relojería y la joyería ha evolucionado mucho", afirma Roque, quien cuenta que la relojería era vista como una herramienta, un utensilio más del cotidiano y que los relojes de mano eran un complemento que era más habitual en mujeres, "era poco exacto", aclara. Lo normal en 1901 era tener un reloj de pared, el hombre llevaban el reloj de bolsillo, y el reloj de mano era simplemente una "joya más".

En 1901 Hans Wildsdorfs comenzaría a idear la conocida marca Rolex, el primer reloj de mano con precisión del tiempo y una calidad "perpetua", el Rolex, un complemento de lujo que se hizo hueco en el mercado gracias a su estética y a esa "funcionalidad" que ya aportaban los de pared. Roque recalca, los "relojes eran diseñados para la exactitud", actividades como el alpinismo, relojes para un piloto con función GMT hasta que trascendió de lo útil y adquirió otras formas de valor.

"No es simplemente dar la hora, es una manera de expresar tu personalidad", enfatiza Roque y añade que naturalmente, "esto hace que suba el valor y que se apueste por la estética". Esa fusión entre lo pragmático y lo bello encuentra su destino en el Rolex, un diseño que popularizó el reloj de mano en la vestimenta masculina.

"Nosotros tenemos Rolex desde 1960", explica, y con ello una clientela que mantiene desde hace años. Una "escuela" la llama él, que se nutre del lujo y la tradición. "Han vivido lo que es llevar un reloj de esas características", concreta. De los distribuidores "más antiguos de Andalucía y posiblemente de España", reseña.

El director de marketing de El Cronómetro, Roque Lage reflexiona y dice que ciertamente, esta tienda ha pasado por mucho, pero que continuarán sin lugar a dudas. "Este negocio ha pasado dos guerras mundiales, la Guerra civil y muchas crisis", explica, y añade que fue gracias al empeño visionario de Enrique Sanchís Cucart que la tienda sigue y seguirá prosperando.