El bar de Sevilla en el que comer platos de autor desde 4 euros en pleno Centro: "Enlaza de la mejor manera lo tradicional con lo moderno y contemporáneo"

Tapas de autor por 4 euros con platos tradicionales reinventados hasta convertirlos en una fusión de sabor e innovación perfecta. Esto es lo que ofrece el restaurante Rastrojo, un novedoso negocio situado en pleno casco antiguo de Sevilla.

Ubicado en un coqueto local en el que el trato cercano y hogareño con sus clientes es su razón de ser, este restaurante busca ofrecer a sus comensales una mezcla de sabores de vanguardia con platos de toda la vida con unos precios accesibles para cualquier bolsillo.

Tapas de autor desde 4 euros en pleno Centro de Sevilla

Así, sus usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad de platos de autor con sello propio desde apenas 4 euros a pesar de su privilegiada ubicación, en pleno Centro de la capital.

De ese modo, este negocio que lucha por acercar la cocina elevada a la ciudadanía y al formato de tapa ofrece una amplia carta en la que destacan sus entrantes desde 4 euros.

Entrantes tradicionales con un giro creativo

Entre ellos, se pueden encontrar la coca de escalivada, la tosta de morcilla y yema curada, el salmorejo de remolacha y croqueta de payoyo, la ensalada de bacalao, col y naranja; o el tartar de berenjena asada y burrata fresca.

Además, entre los favoritos de los visitantes destacan su bomba de pavía con mayonesa de soplagaitas, las croquetas de cola de toro o la gyozas de pringá con caldito de puchero.

Arroces, carnes y pescados en el casco antiguo de Sevilla

A esto se suman sus arroces por 8,50 euros, como su versión de arroz negro, el meloso de Idiazábal con setas y el seco de pato, así como sus carnes desde 6,50 euros, como la carrillada con espumas de chirivías y castaña, el tataki de presa ibérica e higos de Pedro Ximénez o el solomillo de ternera glaseada con puré Robuchon.

El negocio también ofrece pescados desde 7,50 euros, como bacalao con base de tomate, pescado de lonja y calamar nacional ahumado al limón.

Y para completar la comida, se pueden degustar distintos postres por 4,50 euros, como el lingote de chocolate con helado de AOVE y sal escabechada; la espuma de queso, tejas de mantequilla y calabaza osmotizada; y el helado de jazmín y flor de azahar.

Los clientes aseguran que es un lugar "espectacular"

"Es un lugar perfecto para tapear diferente. Las tapas son un giro de lo tradicional", recalcan sus clientes a través de las reseñas de Google.

Además, aseguran que es un "sitio espectacular" en el que "todo está buenísimo". "Se nota la calidad de cada plato y el cariño con el que se hace, el ambiente es muy agradable y el trato, de 10. Te hacen sentir como en casa", recalcan sus usuarios.

Horario y ubicación del restaurante Rastrojo de Sevilla capital

"El lugar es muy bonito y súper acogedor, el trato inmejorable y de la comida, ya ni hablar. Ideal para disfrutar de unos platos que enlazan de la mejor manera lo tradicional con lo moderno y contemporáneo", añaden sus clientes.

Un negocio que "apuesta por una cocina tradicional con un giro creativo que se nota en cada plato" y que se puede encontrar en la calle Zaragoza número 5 de la capital hispalense de miércoles a lunes de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas, mientras que los martes permanece cerrado.