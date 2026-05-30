El alcalde reivindica "la Sevilla inconformista" para exigir infraestructuras, impulsar nuevos barrios y "recuperar el espíritu del 29"

El 30 de mayo es un día grande en Sevilla. Es la festividad de su patrón, San Fernando, y la ciudad celebra a los suyos a través de sus distinciones más preciadas. En esta ocasión, los grandes protagonistas en Fibes -lugar que acoge la gala- han sido el torero Morante de la Puebla y el pintor Luis Gordillo, ambos distinguidos como hijos predilectos de la capital hispalense. A ellos se han sumado otra treintena de personas o entidades galardonadas en distintas categorías que han paseado sus nervios y su emoción -incluso sus lágrimas- por las tablas del Palacio de Exposiciones y Congresos.

La gala ha arrancado con la actuación de Alejandro Astola, que ha abierto el evento con la interpretación de su canción Mi primavera. Tras él, ha intervenido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha reivindicado la "Sevilla inconformista que se levanta día a día pensando qué podemos hacer para seguir mejorando esta ciudad maravillosa". En este sentido, el primer edil ha destacado que "el inconformismo forma parte de todos los que formamos parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Sevilla".

El alcalde reivindica "el espíritu inconformista" para avanzar

"Ese espíritu inconformista es el que tiene que conseguir ponernos de acuerdo para reivindicar ante todas las administraciones las infraestructuras que necesita la ciudad, sobre todo en el área de movilidad, porque para crecer, lo necesita", ha abundado. También para impulsar "definitivamente" los desarrollos urbanísticos; para consensuar y coordinar las inversiones necesarias en "esos barrios de Sevilla que aparecen como los más pobres de España" o para conmemorar el centenario de la exposición iberoamericana y "recuperar el espíritu del 29".

Además, ha enumerado a cada uno de los galardonados y sus trayectorias, de quienes ha asegurado que son "un orgullo y un ejemplo" para los sevillanos.

Actuación de la Banda del Sol

Una de las entidades galardonadas en esta edición de las Medallas de Sevilla, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, ha protagonizado uno de los momentos estelares de la gala, con una actuación previa a la recogida del galardón por parte de su director con motivo del 50 aniversario de su fundación.

También la música se ha colado en algunos momentos de mano de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que ha interpretado Como yo te amo, mítica canción de Raphael, en el ecuador del acto.

Carlos Colón y su oda a Sevilla

El discurso principal ha recaído en esta ocasión en Carlos Colón, doctor en Historia del Arte y decano de 1990 a 2022 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde fue profesor titular. También dio el pregón de la Semana Santa de Sevilla en 1996, entre otros muchos hitos en su trayectoria.

"No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir una ciudad. En todas se vive, pero solo algunas se viven. Solo algunas son una forma de vivir. Solo algunas son incluso una razón para vivir y para creer", ha comenzado su discurso.

Y ha abundado: "No todas las ciudades se convierten en razón de vida e inspiración, como la Roma de Fellini, el Londres de Dickens, el París de Proust, el Nueva York de Gershwin y como la Sevilla que inspiró e inspira a nuestros creadores".

Durante su intervención, Colón también ha querido corregir a Antonio Machado: "Que Machado me perdone, pero no tenía razón cuando escribió, Oh maravilla, Sevilla sin sevillanos. Sevilla son los sevillanos. Mucho hemos perdido, derribo a derribo, cierre a cierre, pero Sevilla sobrevive y vive en la gracia, en el habla, en el estar, en el rezar, mirando, en el saber vivir, enseñados por los siglos macerados en la luz", ha enfatizado.

Los galardonados este 2026

En la categoría de Trayectoria profesional, los reconocimientos han sido para Alfonso Carmona, Cristina de Parías y Mª del Rocío y Carmen Padilla, del Bar El Tremendo. Por Impulso económico y empresarial, se ha distinguido a Inmobiliaria del Sur (Insur), Antonio Morera Vallejo, Agro Sevilla y Rocío Medina.

En el apartado de Labor emprendedora y talento sevillano, las medallas han recaído en Borja Vázquez, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería por el equipo ARUS (Andalucía Racing Team) y Alter Technology.

Dentro de Fomento del arte, la cultura y el patrimonio, han sido reconocidos Juana de Aizpuru, Pepe da Rosa (a título póstumo), Pepa Montes y Ricardo Miño, y Alfonso Jiménez Martín. Por su Labor social, igualdad y educación, se ha concedido la medalla a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Hogar Nazaret, Club Deportivo Padre Pío y la Hermandad Inmaculado Corazón de María, de Torreblanca. En la categoría de Fomento de las tradiciones de Sevilla, los reconocimientos han sido para la Banda CC. TT. Nuestra Señora del Sol y la Asociación Cultural Cabalgata de Su Eminencia.

Como Espacios emblemáticos de la memoria de Sevilla, se ha distinguido a Casa Palacios, Bar Blanco Cerrillo, El Cronómetro y Papelería Ferrer. En Contribución a la ciencia y la salud, las medallas han sido para Rosa Ostos y Margarita Cabañas. Por Labor comunicativa, se ha reconocido a Álvaro Ybarra y Carlos Colón. Finalmente, en la categoría de Méritos deportivos, los galardonados son Luis Astolfi y Cajasol Sevilla Balonmano Proin.