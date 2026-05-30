Sevilla entrega sus medallas: el aplauso de Sevilla a Morante, la emoción de Luis Gordillo y la defensa de la Sanidad pública

Sevilla ha vuelto a mirarse en el espejo de su propio talento este sábado durante la entrega de las Medallas de la Ciudad, celebrada en FIBES con motivo del Día de San Fernando, patrón de la ciudad. Una gala marcada por el orgullo de pertenencia, la defensa de las tradiciones y el reconocimiento a quienes han contribuido a engrandecer el nombre de Sevilla dentro y fuera de sus fronteras.

Representantes de la cultura, la empresa, la medicina, el deporte, la acción social y las tradiciones sevillanas se han dado cita en uno de los actos institucionales más relevantes del calendario de la ciudad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el significado de este día que sirve para reconocer la excelencia local. “Es un día importante, el día del patrón de la ciudad de Sevilla, y es el día que la ciudad tiene para reconocer el mucho talento que hay en Sevilla. Tenemos talento cultural, arte taurino, pintura y más de 30 personas que nos hacen sentirnos muy orgullosos de la ciudad que tenemos”.

Gordillo y Morante, nuevos Hijos Predilectos

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia fue la llegada de las distinciones como Hijos Predilectos de Sevilla al pintor Luis Gordillo y al torero Morante de la Puebla, dos figuras imprescindibles de la cultura sevillana.

Visiblemente emocionado, Luis Gordillo ha confesado que la distinción le había impactado especialmente. “Para mí ha sido como un sueño esta medalla. Si no estuviera viviendo la realidad, diría que ha sido algo magnífico. He recibido muchísimos premios en mi vida, pero este es el más importante. Sevilla es mi amor juvenil. Viví aquí una temporada y después salí fuera de España, pero siempre ha estado presente”.

Morante de la Puebla también ha recibido el cariño de todos los asistentes en una de las imágenes más aplaudidas del día, aunque en este caso no hizo declaraciones.

El reconocimiento al talento empresarial sevillano

Las medallas de Sevilla han vuelto a poner de relieve la pujanza del tejido empresarial de la ciudad con reconocimientos a nombres como Cristina de Parias, Rocío Medina, Antonio Morera Vallejo o Borja Vázquez, fundador de Scalpers.

Precisamente Vázquez quiso compartir el premio con todo su equipo. “Este reconocimiento es para Scalpers. Habría sido imposible conseguirlo sin el equipo humano que lidero. Es una enorme satisfacción recibir un premio así de tu ciudad”.

También fueron distinguidos proyectos de referencia internacional como Agro Sevilla, Alter Technology y el equipo universitario Andalucía Racing Team (ARUS), ejemplos de la capacidad innovadora de Sevilla.

Cultura, arte y patrimonio como señas de identidad

La cultura tuvo un protagonismo destacado en esta edición de las Medallas de Sevilla. Entre los galardonados figuraban la galerista Juana de Aizpuru, el humorista Pepe da Rosa, la bailaora flamenca Pepa Montes, el guitarrista Ricardo Miño y el arquitecto Alfonso Jiménez Martín.

Para Pepa Montes, el reconocimiento supone una recompensa a toda una trayectoria. “Que te reconozcan es un honor por todo el trabajo realizado, por todo lo que se ha luchado y porque hemos llevado el nombre de Sevilla y Andalucía por todo el mundo”.

Por su parte, el maestro de la guitarra flamenca Ricardo Miño ha mostrado su gran satisfacción.“Este premio me da una enorme satisfacción y quiero dedicárselo a toda la gente que me he encontrado durante mi etapa artística y a todo lo que he podido aportar en los más de 60 años que llevo dedicado al flamenco”.

La sanidad pública también recibe el aplauso de Sevilla

Entre los reconocimientos más emotivos de la jornada estuvieron los concedidos a las doctoras Rosa Ostos y Margarita Cabanas por su contribución al ámbito sanitario.

Rosa Ostos, distinguida con la Medalla a la Contribución a la Ciencia y la Salud, quiso dedicar el reconocimiento a los profesionales de la sanidad pública. “Para mí esto es un honor. Es un reconocimiento a toda la labor de la sanidad pública de Sevilla y de toda Andalucía. Estoy súper honrada de que se reconozca en tu tierra el trabajo del día a día; es todo un honor”.

Espacios con historia y entidades comprometidas

Sevilla también ha rendido homenaje a establecimientos históricos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, como Casa Palacios, Blanco Cerrillo, El Cronómetro o la Papelería Ferrer, negocios centenarios que siguen siendo referentes para generaciones de sevillanos.

Asimismo, fueron reconocidas entidades como CEAR, Hogar Nazaret, el Club Deportivo Padre Pío y la Hermandad del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca por su labor social y su compromiso con los colectivos más vulnerables.

La Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol, coincidiendo con su 50 aniversario, y la Asociación Cultural Cabalgata de Su Eminencia también recibieron el reconocimiento de la ciudad por su contribución a la conservación de las tradiciones sevillanas.

Una ciudad orgullosa de quienes la representan

Más allá de los nombres propios, las Medallas de Sevilla han vuelto a convertirse en el reflejo de una ciudad que presume de talento, creatividad, emprendimiento y compromiso social. Una Sevilla que reconoce a quienes, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen a proyectar su imagen y a mantener viva una identidad única.