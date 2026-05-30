Luis Gordillo, hijo predilecto de Sevilla: "He vivido casi siempre fuera, pero cuando vengo me derrito explícitamente de amor"

Uno de los hijos predilectos de Sevilla de este 2026, el artista Luis Gordillo, no podía ocultar su alegría por este reconocimiento. "Me enorgullezco enormemente", ha señalado, al tiempo que ha recordado que nació en 1934 "y ya tengo 91 años, por eso vengo con bastón".

En este sentido, ha subrayado que casi toda su vida ha vivido fuera, en el extranjero y en Madrid, principalmente, "y cuando vengo a Sevilla me derrito explícitamente de amor: cuanto más viejo soy, más cariñoso me siento con mi ciudad. Estoy contentísimo", ha subrayado en una atención a medios previa a la celebración de la gala en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

Un reconocimiento junto a Morante y 30 medallas

Hay que recordar que Luis Gordillo ha sido reconocido, junto con Morante de la Puebla, como hijo predilecto de la ciudad. A ellos se han sumado otra treintena de personas o entidades galardonadas en distintas categorías.

Según destacaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cuando anunció el reconocimiento al artista, Luis Gordillo, "es el pintor contemporáneo más importante de España en este momento". Este sevillano, nacido en 1934, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.

Además, cuenta con una sala de exposiciones propias en Sevilla, concretamente en el Espacio Santa Clara, y el pasado año fue cartelista de la Hermandad de La Macarena.