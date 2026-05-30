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Medallas de Sevilla

Morante de la Puebla, hijo predilecto de la ciudad. "Yo por Sevilla lo he dado todo"

El matador de toros ha reconocido que su temporada será más extensa de lo que se preveía tras la cogida del pasado 20 de abril

El torero Morante de la Puebla, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El torero Morante de la Puebla, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. / Ayuntamiento de Sevilla

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

El torero Morante de la Puebla ha sido distinguido este 30 de mayo, día de San Fernando, como hijo predilecto de Sevilla, una distinción que ha compartido con el pintor Luis Gordillo, a los que han acompañado otras 30 personas y entidades que han sido premiadas con la Medalla de la ciudad.

Durante su intervención, el torero ha asegurado que, tras la cogida que sufrió el pasado 20 de abril, se encuentra "bastante bien".

La cogida del 20 de abril, no tan grave como parecía

"Al final no tuvo la gravedad que al principio se decía. Reaparecí en Jerez y ya estoy preparado para mañana -por este domingo, 31 de mayo- en Aranjuez", ha garantizado. Además, ha recordado que vuelve a Sevilla en la corrida del Corpus, que se celebrará en el coso de La Maestranza el próximo jueves, 4 de junio,

"Yo por Sevilla lo he dado todo, ha sido mi ciudad y la temporada va a ser un poco más extensa de lo que parecía y esperemos que haya suerte", ha apuntado.

Nacido en la capital

Además, ha recordado que, si bien se siente también cigarrero, su lugar de nacimiento es la capital hispalense, donde su madre se desplazó para dar a luz.

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"En aquel tiempo las madres que se ponían de parto venían a Sevilla y mi madre me parió en Sevilla. Un 2 de octubre de 1979, en un amanecer, dice ella, y me considero cigarrero a la vez que sevillano", ha asegurado.

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