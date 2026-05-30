El parque de aventuras de Sevilla con retos ninja, paredes de escalada y saltos de infarto: ubicación, precios y todas las atracciones

Los parques de atracciones con camas elásticas y retos para todas las edades se han convertido en uno de los pasatiempos favoritos para las familias al albergar en el mismo lugar toda clase de juegos en los que niños y adultos pueden poner a prueba sus habilidades mientras se divierten. Es lo que ocurre en JumpYard Sevilla, un parque repleto de saltos, paredes ninja y escaladas para todas las edades.

"Es mucho más que un parque de camas elásticas. Aquí todo el mundo puede divertirse y siempre hay algo nuevo por descubrir", recalcan desde este centro de ocio de 2.500 metros cuadrados situado en San Juan de Aznalfarache.

Un parque de camas elásticas en San Juan de Aznalfarache

Un recinto al que se puede acudir tanto de forma individual como para celebrar un cumpleaños o evento de teambuilding y en el que los visitantes pueden disfrutar de camas elásticas interconectadas, saltos al vacío y juegos interactivos.

De ese modo, este recinto que nace de una empresa sueca con locales en Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Portugal, además de en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, ofrece una gran variedad de opciones para todos los gustos y destrezas.

Las principales atracciones de JumpYard Sevilla

Entre sus atracciones destacan su Main Court, el recinto central del parque con camas elásticas interconectadas, zonas de salto y varios obstáculos.

A esto se suma su Ninja Course, un desafío similar al conocido American Ninja Warrior perfecto para poner a prueba las habilidades en parkour y freerunning al combinar varios obstáculos como redes, plataformas flotantes e incluso los famosos escalones de obstáculos Quad Steps.

Saltos, equilibrio y videojuegos interactivos

Los visitantes también pueden disfrutar de su Jump Tower, en la que podrán saltar desde una plataforma de dos metros de altura y aterrizar sobre un colchón de aire, así como su Battle Beans, en la que desafiarán su equilibrio en un cilindro giratorio mientras batallan contra su adversario.

Entre las opciones de JumpYard Sevilla destaca también su cancha de fútbol, las paredes de escalada y el Cardio Jump, en el que los participantes deberán saltar en las camas elásticas para alcanzar las luces que aparecen aleatoriamente en la pared.

A esto se suma Valo TV, un videojuego que, a través de cámaras, reproduce en el juego todo lo que se hace en el trampolín.

SkyRider, la atracción con precio extra

Y una de sus principales atracciones, para la que es necesario abonar un precio extra de 4 euros por una vuelta o 9 euros por tres vueltas, es su SkyRider, un paseo sobre las camas elásticas similar a una montaña rusa, solo disponible para personas de entre 1 metro y 1,87.

El precio por persona para este recinto es de 14 euros dos horas de lunes a jueves y el mismo precio, pero solo una hora, los viernes. Los sábados y domingo, por su parte, el precio es de 12 horas de 10.00 a 14.00 horas por dos horas de saltos, y de 14 euros por una hora de 15.00 a 21.00 horas.

Precios y promociones del parque de atracciones sevillano

Este negocio también cuenta con distintas promociones como dos horas al precio de uno los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas, viernes de 20.00 a 23.00 horas tres horas de saltos por 14 euros, o el 'Yard Pass' o pase de acceso libre, en la que los usuarios podrán visitar el centro todos los días de lunes a viernes durante un mes por 50 euros.

La edad mínima de acceso al parque es de 3 años, mientras que no existe edad máxima para disfrutar de sus instalaciones. Lo que sí es obligatorio es utilizar calcetines antideslizantes, que pueden traerse de casa o adquirirse en el recinto por 3 euros.

Este centro de ocio que se encuentra en el Parque Comercial Cavaler de San Juan de Aznalfarache está abierto de lunes a jueves de 10.00 a 21.00 horas, viernes de 10.00 a 23.00 horas, sábado de 10.00 a 22.00 horas y domingo de 10.00 a 21.00 horas.