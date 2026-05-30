COSTA
La playa virgen a dos horas de Sevilla con arena dorada y agua cristalina en la que huir de las masificaciones: es un paraíso para el surf y el nudismo
Este enclave natural cuenta con un sistema dunar bien conservado y una amplia vegetación a su alrededor
A pesar de que aún queda cerca de un mes para que comience oficialmente el verano, las altas temperaturas no se han hecho esperar en la provincia de Sevilla, donde las escapadas a provincias cercanas para disfrutar de sus costas se ha convertido en el plan más recurrente durante las jornadas de descanso. Y para quienes deseen adentrarse en una playa virgen que aún se mantenga alejada de la masificación, existen diversas opciones por la geografía andaluza, entre la que destaca la playa de la Mangueta, en Vejer de la Frontera.
Ubicada entre la playa de El Palmar y la de Zahora, dos de los litorales más visitados y conocidos de Cádiz, este litoral al que se puede acudir tras apenas dos horas de viaje desde Sevilla continúa siendo un gran desconocido para muchos visitantes, que no saben de su existencia y localización.
Una playa sin construcciones y con baja ocupación cerca de Sevilla
Esto ha permitido que esta costa se mantenga alejada del bullicio de otros entornos de la provincia, conservando así su riqueza virgen y salvaje presente en sus dunas bien conservadas, sus enormes arenales, su agua cristalina y la frondosa vegetación de su exterior.
Una calma que es posible, además de por la moderada afluencia de visitantes, por la falta de viviendas, construcciones ni servicios en las inmediaciones, lo que hace que la playa de la Mangueta continúe teniendo un hermoso paisaje natural que se funde con el mar.
En sus cerca de 3.000 metros de extensión, la masificación no existe, lo que hace que sus visitantes puedan disfrutar sin agobios de su arena dorada y fina, su entorno virgen repleto de vegetación y de esa sensación tan ansiada de calma que la diferencia de otras tantas playas de Cádiz y Andalucía.
Sus aguas claras y la tranquilidad del lugar, los principales tesoros de esta playa
Entre las riquezas de esta costa gaditana destacan también sus aguas claras y frescas, que proceden del arroyo de San Ambrosio, un pequeño riachuelo que baja desde el Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate hasta llegar a la playa.
Asimismo, este entorno se ha convertido en un paraíso para los amantes de deportes acuáticos como el surf, paddle surf o vela, que pueden practicar estas disciplinas gracias al oleaje moderado que presenta el mar durante el verano.
Además, en la zona también se organizan paseos a caballo y rutas en bicicleta, dos formas diferentes de descubrir este hermoso paraje en el que la naturaleza sigue siendo la gran protagonista.
Una de las playas favoritas para practicar nudismo
De igual modo, el ambiente tranquilo y privado que se encuentra en la playa de la Mangueta también la ha convertido en uno de los rincones favoritos de vecinos y visitantes para la práctica del nudismo.
Así, este litoral situado entre El Palmar y Zahora se mantiene como una de esas playas salvajes en las que todavía es posible disfrutar del mar con calma, sin masificaciones y rodeado únicamente de dunas doradas, vistas privilegiadas y aguas cristalinas.
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