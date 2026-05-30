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Un pueblo de Sevilla abre la piscina municipal este fin de semana por la ola de calor

La instalación abrirá este sábado y domingo con horario especial para aliviar las altas temperaturas previstas

Piscina Municipal de Gines.

Piscina Municipal de Gines. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Los días de calor veraniego en pleno mes de mayo en la provincia de Sevilla y Andalucía, que han derivado en alertas de Aemet de nivel amarillo por altas temperaturas, han obligado a algunos ayuntamientos a paliar sus efectos poniendo en marcha actividades refrescantes que años antes arrancaban en verano.

Si la pasada semana fue el consistorio de Gelves, que anunciaba la apertura de su Parque de Agua, ahora ha sido el Ayuntamiento de Gines, que ha comunicado a todos los vecinos la apertura de la piscina municipal ya para este fin de semana, 30 y 31 de mayo.

La piscina municipal de Gines abre este fin de semana

El propio Ayuntamiento ha recordado a través de sus redes sociales que, ante las altas temperaturas previstas para el sábado y el domingo, la Piscina Municipal de Gines abrirá sus puertas de manera extraordinaria ambos días. La instalación permanecerá abierta en horario de 12.00 a 20.00 horas, una franja pensada para ofrecer una alternativa de ocio y alivio frente al calor durante las horas centrales de la jornada.

Precio, horario y acceso

El acceso, según ha detallado el consistorio, estará limitado a personas empadronadas en Gines. En cuanto a los precios, la entrada será de 3 euros para abonados y de 6 euros para no abonados.

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Con esta medida, Gines se suma a otros municipios sevillanos que han adelantado la puesta en marcha de espacios acuáticos ante un episodio de temperaturas más propio del verano que de finales de mayo.

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