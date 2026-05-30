Tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con al menos un herido

La Policía Nacional ha abierto una investigación acerca de un incidente ocurrido durante la noche de este pasado viernes, 29 de mayo, en la barriada sevillana de Las Tres Mil Viviendas, en el Polígono Sur, donde una persona ha resultado herida por arma de fuego.

Según han indicado fuentes policiales a Europa Press, los hechos han tenido lugar sobre las 21,15 horas de la noche, aunque aún se desconocen los motivos de este incidente, que se ha saldado con un herido de bala, y quiénes son las personas implicadas.

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No obstante, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha apuntado a esta agencia que sobre las 21,36 horas recibió una llamada en la que afirmaban que una persona había sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío "por sus propios medios" para recibir asistencia sanitarias tras este altercado.