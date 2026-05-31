Las 89 fuentes públicas de Sevilla se protegen de la legionela y del vandalismo

Las fuentes públicas de Sevilla tendrán nuevos sistemas de control sanitario y de protección frente al vandalismo. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el nuevo contrato de conservación de las instalaciones que tiene un presupuesto de 6,7 millones de euros y que abarcará un total de 89 fuentes de la ciudad. El mismo expediente incluye el mantenimiento de la iluminación de otros 78 monumentos y espacios públicos.

El nuevo contrato aprobado por el Ayuntamiento incorpora un exhaustivo programa de mantenimiento higiénico-sanitario para prevenir riesgos relacionados con la legionella, con controles microbiológicos permanentes, limpieza y desinfección programada de las fuentes, seguimiento de la calidad del agua y protocolos específicos de actuación conforme a la normativa sanitaria vigente.

El contrato incluirá también actuaciones específicas frente a averías, vandalismo o incidencias extraordinarias, así como la obligación de mantener operativas y seguras todas las instalaciones incluidas en el inventario municipal y aquellas nuevas que puedan incorporarse durante la vigencia del servicio.

Novedades del contrato

Entre las principales novedades y actuaciones destacan los trabajos de conservación integral de las instalaciones electrohidráulicas y de iluminación, las inspecciones diarias y revisiones periódicas, el control de consumos de agua y electricidad, así como la implantación y actualización de sistemas de telecontrol y gestión informatizada.

La empresa adjudicataria también deberá mantener actualizado un sistema digital integral de gestión e inventario de todas las instalaciones, permitiendo el seguimiento en tiempo real de incidencias, trabajos de mantenimiento, consumos y estado de conservación de las fuentes y monumentos.

Además de las labores ordinarias de mantenimiento, el contrato contempla actuaciones de renovación y mejora de instalaciones, incluyendo sustitución de elementos deteriorados, modernización de sistemas de iluminación y mejoras en eficiencia energética.

Seguridad, control higiénico-sanitario y modernización tecnológica

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha destacado que “este contrato supone un paso más en el compromiso del Gobierno municipal con el mantenimiento del patrimonio urbano y monumental de Sevilla, asegurando una conservación continua y de calidad en espacios que forman parte de la imagen y la identidad de nuestra ciudad”.

Asimismo, de la Rosa ha señalado que “no hablamos solo de estética o iluminación ornamental, sino también de seguridad, sostenibilidad, control higiénico-sanitario y modernización tecnológica de unas instalaciones que requieren una atención constante y especializada”.

El delegado de Urbanismo ha subrayado igualmente que “este nuevo contrato permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias, reforzar las labores preventivas y avanzar en la modernización de unas infraestructuras urbanas muy utilizadas y valoradas por sevillanos y visitantes”.