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El Caja 87 convoca a su afición este domingo para celebrar el ascenso a Primera FEB

El equipo fundado hace dos años por los hermanos Crespo reunirá a los seguidores del baloncesto hispalense para festejar la subida a la segunda categoría nacional

La ciudad celebrará este domingo el ascenso del Insolac Caja 87.

La ciudad celebrará este domingo el ascenso del Insolac Caja 87. / Insolac Caja 87

El Correo

El Correo

Sevilla

El ascenso a Primera FEB del Insolac Caja 87 se celebrará -por segunda vez- este domingo. Muchos aficionados se concentraron este sábado en la Plaza de Jerusalén, donde pudieron visionar a través de una pantalla gigante el partido que enfrentaba al club cajista contra el Class Bàsquet Sant Antoni, de Ibiza. A pesar de la derrota (71-56), el gran resultado en el partido de ida ha sido suficiente para consolidar su puesto en la categoría superior.

Varios cientos de personas disfrutaban en la noche de este sábado de la consecución del objetivo que se había marcado esta temporada el club que fundaron hace apenas dos años los hermanos Crespo. Este domingo, tienen otra cita para celebrar el ascenso a partir de las 19.30 horas, según ha anunciado el Insolca Caja 87 a través de sus redes sociales.

"Ven a celebrar que somos de Primera", ha señalado en club en una publicación en X (antes Twitter). El evento tendrá lugar en San Pablo. Las entradas estarán habilitadas por Doctor Laffón y Kansas City.

El resurgir del baloncesto en Sevilla

Hay que recordar que el baloncesto en la capital hispalense ha estado al borde del precipicio hasta la irrupción del Caja 87, un proyecto de los hermanos Crespo que nació con la intención de recuperar el espíritu clásico del baloncesto sevillano de los años 80 y 90, rindiendo un homenaje directo al histórico club de la ciudad que compitió bajo el patrocinio de Caja San Fernando a partir del año 1987.

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Mientras tanto, el otro club de baloncesto de la ciudad (Baloncesto Sevilla) -que en los últimos años estuvo vinculado al Real Betis- se encuentra en una situación crítica ya el histórico club se encuentra en concurso de acreedores y totalmente fuera de las competiciones nacionales profesionales tras no poder inscribirse en la ACB el pasado verano tras ascender de categoría por cuestiones administrativas.

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