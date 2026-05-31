Las cinco piscinas públicas que tendrá Sevilla para refrescarse en verano: cuándo abren, precios y horarios

Sevilla tendrá este verano cinco grandes piscinas municipales para paliar el calor y refrescarse. La campaña de baño recreativo contará por primera vez con la piscina del Centro Deportivo Entreflores, que se suma a las ya habituales de Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y Rochelambert. En total, serán cinco piscinas municipales en Sevilla para hacer frente a los meses veraniegos.

La nueva temporada arrancará el martes 23 de junio, justo después del final del curso escolar, y se prolongará hasta el domingo 6 de septiembre. El objetivo del Ayuntamiento de Sevilla es mantener el calendario de apertura vinculado al periodo de vacaciones escolares, una medida que ya se implantó en años anteriores para facilitar el acceso de las familias a estos espacios durante el verano.

Una quinta piscina municipal en Entreflores

La principal novedad de la campaña será la apertura de la piscina de Entreflores, que se incorporará a la red municipal tras los trabajos de preparación, adecuación y puesta a punto que está realizando el Instituto Municipal de Deportes. Esta instalación estará destinada exclusivamente al baño recreativo durante la campaña de verano.

Horarios de las piscinas municipales de Sevilla

Las piscinas municipales de Alcosa, Rochelambert, Torreblanca y Entreflores abrirán de martes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas. En el caso de la piscina de Tiro de Línea, el horario será también de 12.00 a 20.00 horas, aunque abrirá de lunes a viernes.

Además, salvo Entreflores, las otras cuatro piscinas compaginarán el baño recreativo con el uso deportivo para cursillos y entrenamientos. Por ello, el uso deportivo seguirá disponible desde la apertura de las instalaciones hasta las 11.30 horas y desde las 20.30 horas hasta el cierre.

Precios de las entradas y abonos

El acceso a las piscinas podrá realizarse mediante entrada diaria o a través de los abonos de verano. La entrada de día tendrá un precio de 5 euros para adultos, mientras que las personas con movilidad reducida y los niños mayores de cinco años podrán acceder con una tarifa bonificada de 3 euros. Los menores de cinco años tendrán entrada gratuita.

En cuanto a los abonos, el Abono Deporte de Verano Familiar, para tres miembros de la unidad familiar, costará 180 euros. El abono individual para jóvenes de 17 a 25 años será de 64 euros, mientras que el de adultos de 26 a 64 años tendrá un precio de 80 euros. Para personas a partir de 65 años y personas con discapacidad, el abono será de 40 euros.

Baño social recreativo para colectivos vulnerables

La campaña de verano del Ayuntamiento de Sevilla incluirá también el baño social recreativo, dirigido a colectivos en riesgo de exclusión social o personas en situación de especial vulnerabilidad. El acceso se canalizará a través de entidades sociales que trabajan en los distintos distritos de la ciudad.

Estas entidades serán las encargadas de solicitar la participación en el programa y coordinar posteriormente con el IMD el acceso a las piscinas municipales. Con esta medida, el Consistorio busca facilitar el uso de las instalaciones públicas a personas y familias con mayores dificultades.