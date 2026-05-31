Los expertos de 'The Telegraph' dictan sentencia: Sevilla es la tercera mejor ciudad del mundo por estos motivos

Sevilla es la tercera mejor ciudad del mundo para visitar y residir. Así lo ha asegurado el prestigioso medio británico 'The Telegraph', que ha reunido a quince de sus mejores escritores para seleccionar sus destinos favoritos de todo el globo, entre los que destaca la capital hispalense.

Mientras que París y Nueva Orleans consiguen estar en los dos primeros puestos de este listado, Sevilla ha logrado convertirse en la tercera mejor ciudad que visitar y en la única de toda España que está presente en este reconocido ránking.

Sevilla, la única ciudad española entre las mejores del mundo

"Nuestros escritores eligen su ciudad favorita, no mediante métricas neutras y cuantificables, sino basándose en la emoción, la memoria y los recuerdos entrañables", ha señalado la publicación sobre la elección de estos destinos.

Turistas en el centro de Sevilla / Maria Jose Lopez / Europa Press

En lugar de centrarse en datos concretos y análisis técnicos, el diario ha hecho una elección más "subjetiva" sobre la "sensación de familiaridad, forjada a lo largo de las visitas regulares, y un cariño por el lugar en cuestión que crece con cada regreso".

París y Nueva Orleans acompañan a Sevilla en el podio

Así, París y Nueva Orleans han logrado el primer y segundo puesto, mientras que Sevilla se ha coronado como la tercera favorita de los expertos por su belleza, clima, gastronomía y familiaridad.

Entre los detalles que les han hecho decantarse por la capital hispalense destaca la hermosura de sus calles y la presencia constante de naranjas en cualquier paseo, de las que han asegurado: "Cuelgan de los árboles por doquier. Son preciosas, pero increíblemente amargas, aptas solo para mermeladas y licores".

El Real Alcázar, uno de los grandes atractivos de Sevilla

A los motivos por los que Sevilla es una de las mejores ciudades del mundo, los escritores han destacado la imponente presencia del Real Alcázar: "Lo has visto en Juego de Tronos, pero la pequeña pantalla no le hace justicia a esta extraordinaria obra arquitectónica con columnatas".

Por ello, han recomendado a los futuros visitantes que admiren sus "tranquilos patios, las fuentes murmurantes y las inscripciones islámicas". "Y luego relájate en los exquisitos jardines hasta la hora de cierre", han añadido.

Plaza de España, Metropol Parasol y bares de flamenco

De igual modo, entre la "extraordinaria oferta de Sevilla", el diario británico ha destacado la "enorme" Plaza de España, el Metropol Parasol, "la estructura de madera más grande del mundo", los bares de flamenco "en cada esquina"; la cerveza Cruzcampo y una lista "interminable" de opciones.

Personas en la terraza de un bar en Sevilla / María José López. Europa Press

Otra de las grandes riquezas que han resaltado de la ciudad es su gastronomía, de la que han explicado que gira "en torno a las tapas" y que cuenta con "platos exquisitos" que se pueden degustar en la misma barra del bar.

La gastronomía sevillana, otro de los motivos del reconocimiento

"Pero si prefieres sentarte a comer tranquilamente, acércate a la Taberna Coloniales, un local económico y acogedor en la plaza Cristo de Burgos, al atardecer. Allí, te apuntan en una pizarra y esperas a que se desocupe una mesa mientras disfrutas de una cerveza a la sombra de la higuera cercana", ha añadido la publicación.

Además, ha continuado explicando: "Los platos de carne a la parrilla son magníficos, pero incluso la ensalada de tomate permanece grabada en mi memoria como un plato delicioso con un toque de vinagre".

La mejor época para viajar a Sevilla, según el medio británico

Pero, a pesar de las riquezas de la ciudad, los escritores han querido dar un consejo a los posibles visitantes: cuidado con la época en la que se viaje a Sevilla por las altas temperaturas.

"A menos que te atraigan especialmente las temperaturas abrasadoras, evita julio y agosto. De marzo a mayo es perfecto, pero también puedes visitarla en pleno invierno; es una ciudad que se mantiene soleada, aunque no templada, incluso en diciembre. Y en temporada baja habrá menos gente", han recalcado.

Una ciudad llena de vitalidad durante casi todo el año

Por ello, han indicado que tanto su clima cálido y su gastronomía la hacen una ciudad "llena de vitalidad durante diez meses al año", mientras que recomiendan evitar los meses de mayor calor.

Turistas en verano en Sevilla / Jorge Jiménez

"Probablemente, lo mejor sea que dejes de leer y vayas", ha concluido la publicación que, tras Sevilla, ha incluido en el listado de las mejores ciudades del mundo a Zúrich, Roma, Buenos Aires, Helsinki, Phnom Penh, Ámsterdam, Hong Kong, Fez, Múnich, San Francisco, Dubai y Londres.