Karlos Arguiñano desvela las claves para hacer el gazpacho andaluz que mejor combate el calor: "Se hace con tomate maduro, un poquito de pepino y un buen chorro de aceite"

El gazpacho andaluz se ha convertido en uno de los platos favoritos de la ciudadanía para degustar los mejores sabores de forma fresca en verano para evitar los tradicionales guisos de cuchara y platos calientes. Y para realizar un "gazpacho de diez", el cocinero Karlos Arguiñano ha mostrado el paso a paso para hacer este emblemático preparado "con ingredientes de andar por casa".

"Se hace con esos ingredientes que siempre tenemos en casa o muy cerquita de casa", ha explicado el profesional, que ha relatado que para esta receta hay que utilizar "tomate maduro, un poquito de pepino, un poquito de pimiento verde, un poquito de cebolleta, un diente de ajo, miga de pan, vinagre, un poquito de pimiento rojo y un buen chorro de aceite y sal".

Los ingredientes de Karlos Arguiñano para hacer gazpacho andaluz

En concreto, las cantidades para llevar a cabo esta receta son 1,2 kilos de tomate de pera, un trozo de pepino, tres rebanadas de pan, 100 gramos de jamón serrano, ocho huevos de codorniz, un trozo de pimiento verde, un trozo de pimiento rojo, sal, perejil, un diente de ajo, aceite de oliva, 50 mililitros de vinagre de Jerez, 30 gramos de miga de pan y un trozo de cebolleta.

Lo primero que hay que hacer para realizar esta receta es trocear los tomates, quitarles el tallo y ponerlos en un bol grande en el que se añadirán todos los ingredientes para que se maceren antes de triturarlos.

Cómo preparar las verduras antes de triturar el gazpacho

Tras los tomates, es necesario coger un trocito de pimiento verde, trocearlo y añadirlo al bol, así como un "poquito" de pepino, que se pelará y troceará para añadirlo a la mezcla. "Que tenga un toque de pepino, pero sin abusar", ha añadido el cocinero.

Lo siguiente que habrá que añadir será la cebolleta, que se picará y echará en el bol, lo mismo que ocurrirá con un diente de ajo entero y un pimiento rojo, que se picarán y echarán al bol.

La miga de pan para dar espesor al gazpacho

"Ahora, hago trocitos la miga de pan, que es lo que le da ese puntito de espesor al gazpacho", ha añadido Arguiñano, que ha afirmado que puede ser de "pan duro, perfectamente".

El siguiente paso será añadir un "golpe de vinagre", un chorro de aceite de oliva virgen extra y una "pizca de sal", tras lo que ya estará "el fundamento" del gazpacho.

La maceración de los ingredientes antes de colarlos, según Karlos Arguiñano

Una vez que se han completado estos pasos, se dejan todos los ingredientes macerándose mientras se cuecen los huevos de codorniz durante cuatro minutos.

Además, será el momento de cortar el jamón a daditos y los "costrones" del pan también en daditos para acompañar el gazpacho.

Cómo terminar el gazpacho y preparar el acompañamiento

Una vez que se han realizado estos dos pasos y ha estado una media hora macerando la mezcla de ingredientes, hay que triturarlo todo, colarlo para evitar pieles y meterlo en el frigorífico.

Mientras se enfría, se aprovecha para picar los huevos ya cocidos, que se abrirán por la mitad porque "son pequeñitos", y para freír los costrones en aceite a fuego fuerte para que queden "crujientes".

Jamón, huevos de codorniz y pan frito para servir: el secreto de Karlos Arguiñano

Tras esto, será el momento de servir el gazpacho y añadirle de acompañamiento el jamón picado, los huevos de codorniz, los costrones de pan frito y una hojita de perejil para completar.

Imagen de archivo de gazpacho / .

"Este sí que es un platazo", ha señalado Arguiñano sobre el gazpacho, del que ha afirmado que es un "alimento sensacional para el verano" con una receta tan sencilla que cualquiera puede realizarla.