MERCADILLO
Uno de los mercadillos de artesanía más famosos de Sevilla está en este pueblo del Aljarafe: con cerámica, pintura y prendas de diseño
Los asistentes podrán adquirir desde artículos de cuero, crochet o esparto hasta jabones naturales y complementos
Un mercadillo con cerámica, pinturas, artesanía y ropa de diseño por apenas unos euros. Así es el Mercado de Artesanía de Tomares, un evento conocido como 'El Arte en la Calle' que se celebra cada sábado en esta localidad del Aljarafe sevillano y en el que se pueden encontrar toda clase de artículos únicos a bajos precios.
Este rastro que se lleva a cabo en pleno Centro de la ciudad, en Las Cuatro Esquinas, cuenta con decenas de puestos con diversos productos y especialidades, creando así una completa oferta compuesta por las piezas más originales de artesanía hechas totalmente a mano.
El Mercado de Artesanía de Tomares, en pleno centro del municipio
Una cita que se repite cada sábado de 10.00 a 14.00 horas durante los meses de octubre a junio, y que permite a vecinos y visitantes recorrer uno de los enclaves más hermosos y concurridos del municipio mientras observan los artículos más originales.
De ese modo, los usuarios pueden contemplar y adquirir en estos puestos desde cerámica, pinturas, prendas de diseño y figuras, hasta artículos de cuero, crochet, punto, macramé, cristal tallado o espartería.
Cerámica, ropa de diseño y piezas hechas a mano por artesanos
A esto se suman los stands con jabones naturales, acuarelas, trabajos en tela, hilo o alambre, así como los de bisutería, canastos, ropa de bebé, cosmética natural y complementos, todo realizado a mano por artesanos de la zona y disponibles a precios asequibles.
Productos únicos y originales que se podrán adquirir en los puestos en los que están sus propios creadores, lo que permite al usuario vivir una experiencia única en la que conocer de cerca el trabajo de los artesanos y comprar piezas difíciles de conseguir en cualquier otro establecimiento.
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