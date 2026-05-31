Sevilla impulsa el nuevo barrio entre Palmete y Padre Pío: 1.500 viviendas en bloques de ocho plantas, zonas verdes y 32,6 millones de inversión

Sevilla sumará una nueva gran bolsa de viviendas en el Distrito Cerro-Amate. Se ubicará entre Palmete y Padre Pío, con lo que unirá los dos barrios ahora divididos por un gran solar, y sumará un total de 1.499 unidades, de las que casi el 90% -esto es, 1.294- serán VPO. Además, este nuevo desarrollo contará con suelos destinados a terciarios y zonas verdes.

Este nuevo proyecto urbanístico, del que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha publicado un avance del plan parcial que prevé que se muden a la zona unas 3.600 personas, se distribuirá en bloques de ocho plantas y las viviendas protegidas ocuparán ocho manzanas, "todas con el mismo coeficiente de edificabilidad, que incluye el uso residencial y uso terciario-comercial en planta baja". En cuanto a la inversión, el documento consultado por este periódico apunta a que será de 32,6 millones de euros.

Dividido en dos parcelas

Los suelos pertenecen en su mayor parte a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta y está dividida en dos parcelas en desuso. La de mayor volumen se sitúa entre Palmete y Padre Pío, en una parcela de cerca de 250.000 metros cuadrados que se encuentra entre la calle Barrios Unidos y la autovía A-8028, que conecta la ronda de circunvalación SE-30 con la autovía A-92.

Este terreno es un 83,56% titularidad de la Junta de Andalucía a través de AVRA, mientras que el resto de la propiedad corresponde a la Hermandad de la Santa Caridad, la Compañía de las Hermanas de la Cruz, la Archidiócesis de Sevilla y la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. En esta parcela se proyectan las 1.500 viviendas.

Asimismo, el avance del Plan Parcial recoge una segunda parcela, cien por cien de titularidad de la Junta, en una zona más próxima al Polígono Parsi, junto al colegio San José de Palmete, entre las calles Honestidad y San José de Palmete. En esta parcela, de 58.000 metros cuadrados, se prevén equipamientos urbanos y zonas verdes.

El Plan Parcial conjunto destina más del 53% de su superficie a dotaciones, entre las que se encuentran los 23.307 metros cuadrados de Sistema General de Espacios libres y 11.315 m2 de Sistema General Viario, mientras que el resto se reparte entre espacios libres y equipamientos locales.

¿De dónde proceden los suelos?

Estos suelos sin uso proceden de los denominados SUS-DCA-01 y el SUNC ARI-DCA-05, dos parcelas vecinas -están separadas por algo más de 320 metros, con viviendas ya construidas entre ambas- que se unieron para gestionarse mediante un Plan Parcial conjunto. Esta alianza urbanística, consolidada a través de la modificación 34 del PGOU, se estructuró, en parte, para compensar los espacios que se cedieron a la fábrica Persán para su ampliación.

Mientras que el SUS-DCA-01 actuará como el motor residencial (las 1.499 viviendas), el ARI-DCA-05 funcionará como el pulmón verde y el núcleo de servicios para abastecer a esos nuevos vecinos. En el primero de ellos están ya ubicados el centro de salud de Palmete, una guardería o un centro social.

El pasado mes de febrero, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda -ahora en funciones, Rocío Díaz, se reunió con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para presentarle el avance del Plan Parcial de estas parcelas en desuso, que iniciaban entonces su tramitación. "La singularidad de este proyecto es que va más allá de nuevas viviendas protegidas, ya que va a servir como elemento de cohesión social al unir dos barrios sevillanos separados por un enorme solar como son San José de Palmete y Padre Pío”, aseguraba Díaz.