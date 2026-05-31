La Policía busca a un hombre tras disparar contra una vivienda en Alcalá de Guadaíra

La Policía Nacional busca a un hombre que este domingo habría disparado contra una vivienda en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El suceso ocurrió por la mañana en un domicilio del municipio sevillano y, según ha trascendido, el sospechoso huyó del lugar justo después de efectuar el disparo contra la casa.

El incidente no habría dejado heridos, aunque sí ha obligado a activar un dispositivo para tratar de localizar al presunto autor, que habría huido en dirección a Sevilla capital.

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Los agentes mantienen abierta la investigación para aclarar qué ocurrió exactamente.