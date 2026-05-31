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Siniestralidad laboral

Albañiles, repartidores y mujeres de ayuda a domicilio: el riesgo de trabajar con un calor extremo "cada vez más frecuente" en Sevilla

El año pasado se registraron en Andalucía un accidente laboral grave y dos fallecimientos a consecuencia de las altas temperaturas, según la estadística oficial de la Junta

Obreros trabajando en labores de asfaltado en la calle Pagés del Corro el pasado miércoles.

Obreros trabajando en labores de asfaltado en la calle Pagés del Corro el pasado miércoles. / Marina Casanova

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

R. murió de un golpe de calor mientras asfaltaba una carretera en Morón de la Frontera. Aquella tragedia laboral tuvo lugar en el verano de 2017, pero este peligro es cada vez mayor y más habitual. Porque, tal como detalla el Ministerio de Sanidad en un informe de este mismo año, "es indiscutible que las actividades humanas contribuyen al cambio climático, haciendo que los eventos extremos, como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías, sean más frecuentes y severos".

Esta misma semana, la última de mayo, ha sido un buen ejemplo de ello: "Es más cálida de lo normal para la época", advirtió el pasado lunes la delegación de la Aemet en Andalucía. Y no se equivocó: el martes se registraron "temperaturas máximas muy elevadas" en esta comunidad autónoma, "por encima significativamente" de lo que suele marcar el termómetro en estas fechas. El miércoles, asimismo, se alcanzaron "valores veraniegos", tal como destacó la Agencia Estatal de Meteorología.

Un contexto que se debe tomar en serio: "La exposición a altas temperaturas puede provocar problemas de salud como calambres, deshidratación, insolación, golpe de calor (con problemas multiorgánicos que pueden incluir síntomas tales como inestabilidad en la marcha, convulsiones e incluso coma)", detalla el Ministerio. Y que tiene su impacto, por supuesto, en el trabajo: este fenómeno provocó en 2025 "un accidente laboral grave y dos fallecidos" en Andalucía, según resalta Comisiones Obreras con datos de la Junta. Precisamente el Gobierno autonómico ha puesto en marcha "una campaña de sensibilización en medios y lugares públicos" a lo largo de este verano.

Ayuda a domicilio, repartidores, albañiles

"Las temperaturas extremas que se dan en Sevilla y algunas zonas de Andalucía pueden llegar a producir la muerte", apunta José Armando Rodríguez, al frente de Salud Laboral en UGT-Sevilla. "Cualquier persona que realice labores físicas y/o al sol tiene riesgo de fallecer por golpe de calor", insiste Rodríguez a este periódico.

Y no son pocos los sectores que se enfrentan a este peligro: "Por ejemplo, las trabajadoras de ayuda a domicilio deben ir a cada casa de los distintos usuarios y, en muchas ocasiones, salir a pasear con ellos o hacerles la compra", afirma Carmen Tirado, responsable de Salud Laboral en Comisiones Obreras en Sevilla. "También están los repartidores, el personal de jardinería, los empleados de empresas de trabajos verticales, los albañiles, los pintores… Hay muchos que se enfrentan a temperaturas muy altas cada vez más frecuentes e incluso fuera del propio verano".

Un repartidor de Glovo en bicicleta por una calle de Madrid, 29 de agosto de 2025, en Madrid (España). Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, facturó 7.185,8 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más si se incluyen ajustes por motivos de inflación. 29 AGOSTO 2025;GLOVO;TRANSPORTE;COMIDA RAPIDA;BICICLETA Jesús Hellín / Europa Press 29/08/2025. Jesús Hellín

Imagen de un repartidor de comida a domicilio. / Jesús Hellín / Europa Press

De todos estos gremios, solo uno cuenta con un turno específico y adaptado al periodo estival: la construcción. En concreto, del próximo 8 al 19 de junio tienen horario continuado de 07:00 a 15:00, y desde el 22 de junio al 4 de septiembre, jornada intensiva de 07:30 a 14:30. "Aunque el año pasado recibimos muchas incidencias de trabajadores que veían incumplidos sus horarios de verano. Y a la Inspección de Trabajo no le daba lugar a responder a esa gran demanda de denuncias", subraya José Armado Rodríguez desde UGT. "Es una problemática que se repite".

"Las medidas solo dependen del empresario"

"Las empresas están obligadas, independientemente de la estación del año: si hay altas temperaturas, se deben tomar medidas preventivas al respecto", destaca Carmen Tirado. "El Real Decreto de 2023 establece que debe hacer evaluaciones de riesgo a trabajadores expuestos a estas condiciones. Además, cuando Aemet lanza un aviso naranja o rojo, deben ser aún más restrictivas, llegando incluso a suspender de la actividad si no se puede garantizar la salud de los empleados", explica esta responsable de CCOO.

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"El problema de esta normativa es que es poco concreta y poco exigente", critica por su parte Rodríguez. "A la hora de aplicar medidas, todo se deja en las manos del empresariado. Y si la mayor parte del tejido empresarial andaluz están compuesto por autónomos y pequeñas empresas -sin servicios de prevención propios, no puedes esperar que midan el estrés térmico y que avise a sus trabajadores".

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